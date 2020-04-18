«Все переходит в грязюку»: Настя Ивлеева закрывает сезон прямых эфиров

«Когда мы начинали, это было недоступным и развлекательным. Сейчас такого контента стало неприлично много. Не всегда шутки остаются добрыми, порой все переходит в грязюку. Огромное количество моралистов наблюдают за этими эфирами. Все сложнее и сложнее в них реализовываться. Я решила, что уходить нужно на пике. Есть люди, которые делают это грязнее, а потом нас собирают в одну кучу», — объяснила Настя.