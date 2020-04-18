«Все переходит в грязюку»: Настя Ивлеева закрывает сезон прямых эфиров

На днях Настя Ивлеева провела незапланированный прямой эфир. Но не успели подписчики звезды обрадоваться, как блогер сообщила не самые приятные новости. Она решила закончить свое шоу «Прямой карантин», которое так полюбили фолловеры.
«Когда мы начинали, это было недоступным и развлекательным. Сейчас такого контента стало неприлично много. Не всегда шутки остаются добрыми, порой все переходит в грязюку. Огромное количество моралистов наблюдают за этими эфирами. Все сложнее и сложнее в них реализовываться. Я решила, что уходить нужно на пике. Есть люди, которые делают это грязнее, а потом нас собирают в одну кучу», — объяснила Настя.
Вполне вероятно, что на решение Ивлеевой повлияли недавние высказывания Ксении Собчак и Нателлы Крапивиной, которые раскритиковали идею прямых эфиров с выполнением необычных заданий.
По мнению Ивлеевой, подобный формат себя уже изживает. Это не значит, что Настя вовсе перестанет выходить в прямой эфир в Инстаграме, но с безумными челленджами покончено. Почти. Настя хочет уйти красиво и закончить «Прямой карантин» на 13-м выпуске. Она позвала Тимати стать его участником. Посмотрим, решится ли рэпер.
18 апреля 2020 · ·
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