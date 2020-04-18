Радостный Павел Прилучный вышел на прогулку с детьми

18 апреля Прилучный разместил несколько новых инстаграм-историй, которые удивили поклонников. Безмятежный и довольный жизнью актер гулял на свежем воздухе вместе с Тимофеем и малышкой Мией. С ними были и две собаки, в которых актер души не чает.

Во всей этой идиллии не хватало только Агаты Муцениеце. Кстати, она в кадр так и не попала, так что сложно сказать, помирились актеры или же нет. Всем своим видом Павел демонстрировал, что у него прекрасное настроение.