Радостный Павел Прилучный вышел на прогулку с детьми

Не так давно Агата Муцениеце со слезами на глазах сообщила, что Павел Прилучный поднял на нее руку и довел детей до слез. После этого он велел жене и наследникам покинуть загородный дом. Переехав в московскую квартиру, Агата воспряла духом. Она отлично проводила время с детьми, пока Павел коротал дни в компании домашних питомцев.
18 апреля Прилучный разместил несколько новых инстаграм-историй, которые удивили поклонников. Безмятежный и довольный жизнью актер гулял на свежем воздухе вместе с Тимофеем и малышкой Мией. С ними были и две собаки, в которых актер души не чает.
Во всей этой идиллии не хватало только Агаты Муцениеце. Кстати, она в кадр так и не попала, так что сложно сказать, помирились актеры или же нет. Всем своим видом Павел демонстрировал, что у него прекрасное настроение.
Напомним, Агата на днях сообщила, что ей понадобится около полугода, чтобы прийти в себя после расставания с супругом и начать искать новую любовь.
18 апреля 2020 · ·
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