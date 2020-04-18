18 апреля Тина Канделаки разместила новый пост в своем Инстаграме. В нем она затронула тему странных челленджей, когда звезды выполняют необычные задания. Особенно отличились Ольга Бузова, Егор Крид и Настя Ивлеева. Ксения Собчак и Нателла Крапивина раскритиковали такой формат развлекательного жанра.
В своем новом посте Канделаки не называла имен, но ввиду ее недавнего конфликта с Собчак можно было понять, что речь в посте идет именно о телеведущей.
«Я скажу просто: Бузова, Ивлеева, Крид и миллиарды других людей на этой планете имеют право быть любыми, самовыражаться как угодно и совершать самые чудные поступки. Больше всего д***ма скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом. Я не сомневаюсь, что вот так — со смехуечками и прибаутками — эти монашки Бетюнского монастыря отправили бы в печь каждого, кто им не заходит. А не заходит им никто, кроме себя любимых», — написала Тина.
«О, эта арийская теория превосходства — куда же без нее. Как же можно не быть самыми умными, самыми посвященными, самыми нравоучительными среди нас — унылого плебса?» — задала риторический вопрос журналистка.
Ответ не заставил себя долго ждать. Всего через пару часов Ксения поделилась своей позицией и не стала ограничиваться пространными намеками.
«Тинатин Гивиевна приняла вызов Бузовой и подключилась к самым идиотическим челленджам Инстаграма. И сразу безоговорочно выиграла. Нет, она не искупалась в ванне с креветками, не отрезала себе что-то, что, может, и нужно было бы отрезать, не «дала леща» мужу, нет. Тина написала самый идиотичный пост. Пост о том, что не испытывать восторг по поводу чужого купания в макаронах мне не позволяет ''теория арийского превосходства''. Не шучу. Это цитата», — заметила Собчак.
По мнению телеведущей, Канделаки решила поддержать звезд, участвующих в челленджах, только по той причине, что сама Собчак их критикует. «И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью — это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове», — сурово закончила Ксения.
18 апреля 2020 · ·
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