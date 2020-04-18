18 апреля Тина Канделаки разместила новый пост в своем Инстаграме. В нем она затронула тему странных челленджей, когда звезды выполняют необычные задания. Особенно отличились Ольга Бузова, Егор Крид и Настя Ивлеева. Ксения Собчак и Нателла Крапивина раскритиковали такой формат развлекательного жанра.



В своем новом посте Канделаки не называла имен, но ввиду ее недавнего конфликта с Собчак можно было понять, что речь в посте идет именно о телеведущей.

«Я скажу просто: Бузова, Ивлеева, Крид и миллиарды других людей на этой планете имеют право быть любыми, самовыражаться как угодно и совершать самые чудные поступки. Больше всего д***ма скрывается в тех, кто мнит себя чистопородным аристократом. Я не сомневаюсь, что вот так — со смехуечками и прибаутками — эти монашки Бетюнского монастыря отправили бы в печь каждого, кто им не заходит. А не заходит им никто, кроме себя любимых», — написала Тина.

«О, эта арийская теория превосходства — куда же без нее. Как же можно не быть самыми умными, самыми посвященными, самыми нравоучительными среди нас — унылого плебса?» — задала риторический вопрос журналистка.