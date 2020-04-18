Недавно родившая Марина Кравец раскрыла имя дочери

На днях Марина приняла участие в новом выпуске Comedy Club и пообщалась с Гариком Харламовым и Павлом Волей. Они поздравили коллегу с рождением дочери и немедленно спросили, кто же появился на свет.

«Девочка. Назвали Вероника», — охотно сообщила Кравец. Гарик и Павел повеселились, предположив, что Марина назвала дочку в честь героини песни «Чика» Александра Реввы.

«Мы застали пик ситуации. Вышли, лишь бы дома не сидеть, и я пошла рожать. Харлаш, спасибо за все матные слова, которые я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах. Ты готовишь матерей», — с юмором заметила Марина.