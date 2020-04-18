Недавно родившая Марина Кравец раскрыла имя дочери

В начале апреля Марина Кравец впервые стала мамой. Телеведущая рассказала, что планировала родить чуть позже, но «кое-кто решил все за них». Она заверила подписчиков, что все здоровы и счастливы, и вернулась вместе с маленькой дочерью домой.
На днях Марина приняла участие в новом выпуске Comedy Club и пообщалась с Гариком Харламовым и Павлом Волей. Они поздравили коллегу с рождением дочери и немедленно спросили, кто же появился на свет.
«Девочка. Назвали Вероника», — охотно сообщила Кравец. Гарик и Павел повеселились, предположив, что Марина назвала дочку в честь героини песни «Чика» Александра Реввы.
«Мы застали пик ситуации. Вышли, лишь бы дома не сидеть, и я пошла рожать. Харлаш, спасибо за все матные слова, которые я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах. Ты готовишь матерей», — с юмором заметила Марина.
Харламов и Воля пожалели, что не могут обнять свою коллегу из-за карантина, и попрощались с ней, еще раз поздравив напоследок. Напомним, Марина в 2013 году вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым до этого встречалась около шести лет. Супруг Кравец является ее креативным продюсером и входит в авторский состав Comedy Club.
18 апреля 2020 · ·
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