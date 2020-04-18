О самочувствии Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией в одну из столичных клиник, ходило множество слухов. Одни инсайдеры утверждали, что, очнувшись после комы, певица бодро попросила жареной картошки. Другие, напротив, говорили, что ей стало лишь незначительно лучше, а дышит она через трахеостомическую трубку и общается жестами.

18 апреля на связь вышел гражданский муж артистки Евгений Гор. В своем Инстаграме он подробно рассказал о состоянии Бабкиной, потому что хотел развенчать все «придуманные мифы». По словам Гора, Надежда Георгиевна чувствует себя гораздо лучше и в настоящий момент набирается сил.