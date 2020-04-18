«Все страшное позади»: Евгений Гор рассказал о состоянии Бабкиной и о том, когда она выйдет на связь

Стало известно, что заболевшая пневмонией певица чувствует себя гораздо лучше. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату.

Надежда Бабкина

О самочувствии Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией в одну из столичных клиник, ходило множество слухов. Одни инсайдеры утверждали, что, очнувшись после комы, певица бодро попросила жареной картошки. Другие, напротив, говорили, что ей стало лишь незначительно лучше, а дышит она через трахеостомическую трубку и общается жестами.

18 апреля на связь вышел гражданский муж артистки Евгений Гор. В своем Инстаграме он подробно рассказал о состоянии Бабкиной, потому что хотел развенчать все «придуманные мифы». По словам Гора, Надежда Георгиевна чувствует себя гораздо лучше и в настоящий момент набирается сил.

Надежда Бабкина, Евгений Гор

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно, и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет», — сообщил Гор.

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В начале апреля стало известно, что Надежда Бабкина попала в больницу
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Также Евгений поблагодарил врачей и медицинский персонал, а еще всех тех, кто поддерживал певицу. Фолловеры пожелали Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления. Они не сомневаются, что всеми любимая артистка вскоре оправится от болезни.

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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