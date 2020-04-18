«Ювелир хейта»: Канделаки ответила Собчак после ее обвинений

После того, как Ксения Собчак и Тина Канделаки схлестнулись из-за челленджей звезд, к которым у журналисток сформировалось разное отношение, многие с интересом следили за развитием событий. Вскоре начался новый виток конфликта. Тина решила ответить Ксении в своем Инстаграме и прокомментировала ее недавний пост.

Напомним, Собчак утверждала, что оппонентка поддержала идею челленджей только по той причине, что сама Ксения их осудила. Тина назвала телеведущую «королевой хайпа» и заметила, что отвечает, чтобы ее не сочли слабой.