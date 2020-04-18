«Ювелир хейта»: Канделаки ответила Собчак после ее обвинений

После того, как Ксения Собчак и Тина Канделаки схлестнулись из-за челленджей звезд, к которым у журналисток сформировалось разное отношение, многие с интересом следили за развитием событий. Вскоре начался новый виток конфликта. Тина решила ответить Ксении в своем Инстаграме и прокомментировала ее недавний пост.
Напомним, Собчак утверждала, что оппонентка поддержала идею челленджей только по той причине, что сама Ксения их осудила. Тина назвала телеведущую «королевой хайпа» и заметила, что отвечает, чтобы ее не сочли слабой.
По мнению Канделаки, Собчак торопилась, когда писала ей ответ, и поэтому неверно истолковала одну из ее фраз.
«Я не говорила, что ''теория арийского превосходства'' (кстати, фирменные опечатки выдают спешку в мыслях) мешает Ксении что-то там считать. Цитата выглядит так: ''О, эта арийская теория превосходства — куда же без нее''. Ксюша, зачем же так сильно кричать, попав в поставленный на всякий случай капкан? Ну а далее следуют Бродский, колхоз и вермишель — набор неумелых приемов, которые приправлены фирменными оскорблениями, как тот греческий салат. Здесь невозможно спорить, поскольку ни одного содержательного тезиса в тексте нет. Одна обида», — заметила Тина.
Напоследок журналистка сообщила, что каждый решает самостоятельно, что делать дальше: обижаться на чужие слова или же делать из них выводы. Последние, по мнению Тины, даются сложнее. «Особенно когда у тебя есть армия фанатов и лайки-лайки. Богине, живущей в иллюзии всеобщего обожания, непросто снизойти до нас, грешных. Даже накануне Пасхи», — заключила Канделаки.
18 апреля 2020 · ·
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