Президент заметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Путин сообщил, что у России есть большие ресурсы и резервы, которые требуются для защиты жизни и здоровья людей, а также поддержки экономики. «Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении».

Президент заверил, что ситуация находится под полным контролем. «Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные испытания», — сказал Путин.

В заключение глава государства поздравил россиян с праздником, который символизирует торжество жизни над «всем, что против нее», и пожелал всем счастья и здоровья. «У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — сказал Владимир Путин.