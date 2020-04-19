«Достойно пройдем через испытания»: Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

В день Светлой Пасхи президент обратился к россиянам, поздравил их с праздником и заверил, что страна справится с общей угрозой коронавируса.

Владимир Путин

19 апреля в Сети появилось новое обращение Владимира Путина. Президент поздравил православных россиян и всех жителей страны, кто также отмечает сегодня Пасху. На столе возле Владимира Владимировича стояли традиционные праздничные блюда: творожная пасха, кулич и крашеные яйца.

Владимир Путин

Президент заметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Путин сообщил, что у России есть большие ресурсы и резервы, которые требуются для защиты жизни и здоровья людей, а также поддержки экономики. «Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении».

Президент заверил, что ситуация находится под полным контролем. «Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные испытания», — сказал Путин.

В заключение глава государства поздравил россиян с праздником, который символизирует торжество жизни над «всем, что против нее», и пожелал всем счастья и здоровья. «У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — сказал Владимир Путин.

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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