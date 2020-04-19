«Вопрос закрыт»: Прилучный наконец ответил на обвинения Муцениеце в рукоприкладстве

После того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии и в том, что он довел детей до слез, многие были удивлены, увидев беззаботного актера вместе с наследниками на прогулке. Примечательно, что артистки рядом с ними не было.
В недавнем прямом эфире Павел показал, как готовит для Тимофея и Мии куриные желудочки и капелетти. Параллельно актер советовался с подписчиками по вопросам кулинарии, напевал себе под нос и весело комментировал происходящее.
Заметно было, что у Прилучного прекрасное настроение. Когда у него поинтересовались о ситуации с Агатой Муцениеце, он ответил сразу. Правда, вдаваться в подробности он не стал.
«Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — посоветовал Павел.
Судя по всему, Прилучный не намерен давать подробные комментарии. Возможно, в дальнейшем пока еще супруги все же объяснят, что произошло между ними.
Напомним, недавно Агата Муцениеце сообщила, когда планирует приступить к поискам нового спутника жизни. По словам звезды, это произойдет примерно через полгода.
19 апреля 2020 · ·
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