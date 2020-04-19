«Вопрос закрыт»: Прилучный наконец ответил на обвинения Муцениеце в рукоприкладстве

Недавно Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный поднял на нее руку и выставил с детьми из дома. Актер также заговорил о произошедшем.

Агата Муцениеце, Павел Прилучный

После того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии и в том, что он довел детей до слез, многие были удивлены, увидев беззаботного актера вместе с наследниками на прогулке. Примечательно, что артистки рядом с ними не было.

В недавнем прямом эфире Павел показал, как готовит для Тимофея и Мии куриные желудочки и капелетти. Параллельно актер советовался с подписчиками по вопросам кулинарии, напевал себе под нос и весело комментировал происходящее. 

Заметно было, что у Прилучного прекрасное настроение. Когда у него поинтересовались о ситуации с Агатой Муцениеце, он ответил сразу. Правда, вдаваться в подробности он не стал.

Павел Прилучный

«Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — посоветовал Павел.

Судя по всему, Прилучный не намерен давать подробные комментарии. Возможно, в дальнейшем пока еще супруги все же объяснят, что произошло между ними.

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Напомним, недавно Агата Муцениеце сообщила, когда планирует приступить к поискам нового спутника жизни. По словам звезды, это произойдет примерно через полгода.

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну как я и думала. Прилучный более адекватный чел
  • Потому что не бил, а отбивался. Кому-то это еще непонятно?

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