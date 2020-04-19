«Вопрос закрыт»: Прилучный наконец ответил на обвинения Муцениеце в рукоприкладстве

После того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии и в том, что он довел детей до слез, многие были удивлены, увидев беззаботного актера вместе с наследниками на прогулке. Примечательно, что артистки рядом с ними не было.

В недавнем прямом эфире Павел показал, как готовит для Тимофея и Мии куриные желудочки и капелетти. Параллельно актер советовался с подписчиками по вопросам кулинарии, напевал себе под нос и весело комментировал происходящее.

Заметно было, что у Прилучного прекрасное настроение. Когда у него поинтересовались о ситуации с Агатой Муцениеце, он ответил сразу. Правда, вдаваться в подробности он не стал.