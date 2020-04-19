Не так давно стало известно, что у Алексы появился новый возлюбленный. Им стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Он расстался со своей беременной невестой Александрой Сивковой, что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Алекса сообщила, что «никого не отбивала», а все произошедшее назвала стечением обстоятельств.
Многих интересовало, какие отношения сейчас связывают 29-летнюю Александру и ее экс-возлюбленного. Ответ на этот вопрос дала сама Сивкова 19 апреля в инстаграм-историях. Как оказалось, они с Вячеславом по-прежнему остаются на связи.
«Да, конечно, общаемся. Он — отец ребенка, и я никак не стану препятствовать, пока у него есть желание. Он ушел к другой, но не оставил меня и своего ребенка! Интересуется всеми анализами и моим состоянием, вместе посещаем запланированное УЗИ», — сообщила Александра.
Подписчики поинтересовались, удалит ли Сивкова все романтические фотографии с экс-возлюбленным. «Нет! Это моя жизнь, и я ее прожила, не стесняюсь ее и не разочарована в ней. В те моменты я была счастлива по-своему. Из памяти уже моменты не удалить, так зачем удалять фото?» — ответила экс-возлюбленная Дайчева.
19 апреля 2020 · ·
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