Не так давно стало известно, что у Алексы появился новый возлюбленный. Им стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Он расстался со своей беременной невестой Александрой Сивковой, что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Алекса сообщила, что «никого не отбивала», а все произошедшее назвала стечением обстоятельств.

Многих интересовало, какие отношения сейчас связывают 29-летнюю Александру и ее экс-возлюбленного. Ответ на этот вопрос дала сама Сивкова 19 апреля в инстаграм-историях. Как оказалось, они с Вячеславом по-прежнему остаются на связи.