На днях Оксана Самойлова отметила памятную дату: малышу Давиду исполнилось два месяца. Звезда назвала ребенка «подарком с небес» и добавила, что его существование придает ей сил. Оксана отметила мини-праздник в компании детей, красиво украсив дом голубыми и серебряными воздушными шарами.

Многие поздравили бизнесвумен. Среди них была и компания, которая занимается организацией родов в солнечном Майами. Специалисты разместили красивый видеоролик и поделились новыми подробностями о том, как прошел этот знаковый для Оксаны день.