Специалисты раскрыли новые подробности четвертых родов Оксаны Самойловой

На днях Давиду исполнилось 2 месяца. Среди поздравивших малыша были организаторы родов Оксаны Самойловой в Майами.

Оксана Самойлова

На днях Оксана Самойлова отметила памятную дату: малышу Давиду исполнилось два месяца. Звезда назвала ребенка «подарком с небес» и добавила, что его существование придает ей сил. Оксана отметила мини-праздник в компании детей, красиво украсив дом голубыми и серебряными воздушными шарами.

Многие поздравили бизнесвумен. Среди них была и компания, которая занимается организацией родов в солнечном Майами. Специалисты разместили красивый видеоролик и поделились новыми подробностями о том, как прошел этот знаковый для Оксаны день.

«Рождение Давида родители запланировали на красивую дату, но малыш сам себе выбрал день и родился на 2 дня раньше срока. В этот раз Оксана успела прочувствовать все прелести родов, так как на момент кесарева сечения схватки были уже очень ощутимы, то есть малыш прошел свой путь осознанно и благодаря профессиональным рукам доктора появился на свет легко и быстро», — написано в Инстаграме компании SunFlower Family.

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Кстати, в послеродовой период Самойловой «не потребовались ни болеутоляющие таблетки, ни любые дополнительные средства». Ее восстановление шло стремительно. Сама Оксана также поражалась трансформации своего тела, ведь она щеголяла в бикини уже на 6-й день после кесарева.

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ой! Какой хорошенький пупсик - здоровья и счастья Давиду и Оксане!

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