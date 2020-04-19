На днях Оксана Самойлова отметила памятную дату: малышу Давиду исполнилось два месяца. Звезда назвала ребенка «подарком с небес» и добавила, что его существование придает ей сил. Оксана отметила мини-праздник в компании детей, красиво украсив дом голубыми и серебряными воздушными шарами.
Многие поздравили бизнесвумен. Среди них была и компания, которая занимается организацией родов в солнечном Майами. Специалисты разместили красивый видеоролик и поделились новыми подробностями о том, как прошел этот знаковый для Оксаны день.
«Рождение Давида родители запланировали на красивую дату, но малыш сам себе выбрал день и родился на 2 дня раньше срока. В этот раз Оксана успела прочувствовать все прелести родов, так как на момент кесарева сечения схватки были уже очень ощутимы, то есть малыш прошел свой путь осознанно и благодаря профессиональным рукам доктора появился на свет легко и быстро», — написано в Инстаграме компании SunFlower Family.
Кстати, в послеродовой период Самойловой «не потребовались ни болеутоляющие таблетки, ни любые дополнительные средства». Ее восстановление шло стремительно. Сама Оксана также поражалась трансформации своего тела, ведь она щеголяла в бикини уже на 6-й день после кесарева.
19 апреля 2020 · ·
Комментарии1