Собчак похвасталась «правильным» пасхальным столом, но ее упрекнули в «дешевом цирке» на дорогом фарфоре

Как и многие звезды, Ксения Собчак показала свой праздничный стол в день Пасхи, но фолловеры раскритиковали ее в пух и прах.

Ксения Собчак

19 апреля Ксения Собчак разместила в своем Инстаграме новый пост. Телеведущая решила показать свой праздничный стол, на котором красовались традиционные пасхальные блюда.

«Ну что, в этот раз мы собираемся праздновать Пасху. Я накрыла пасхальный стол. Приготовила кулич, пасху, яйца... Вся разрешенная еда, все очень правильно», — сообщила медиадива. 

Пост Собчак вызвал шквал критических замечаний. Некоторые удивились, отчего Ксения, которая в разные периоды жизни то называла себя атеисткой, то, напротив, верующей, отмечает Пасху. Кому-то показалось, что телеведущая высмеивает других звезд, которые также в праздничный день делились снимками куличей.

«Что за дешевый цирк? Сидят, комедию ломают», «Стол она накрыла, не смеши народ», — возмущались пользователи Сети. «А покушать-то и нечего. Как не было хозяйки, так и нет», — заметила подписчица. Другая ответила ей, что зато на столе Собчак красуется дорогая посуда Hermes. 

И действительно. Суммарная стоимость предметов из коллекции Balcon du Guadalquivir составила не менее трех с половиной тысяч долларов (около 259 000 рублей).

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Другие подписчики отнеслись к видео более спокойно. «Ксюша, вот вы юморная. А ваши кулинарные способности просто не выводят меня из состояния дикого ора», — заметил один из подписчиков. «Это для понимающих», — ответила Ксения.

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Серьезное лицо — это еще не признак ума», — четко подметил Максим. Галкин в точку. Показуха, "верующая". Противно.
  • 😂😂😂
  • Посуду выставила, наша "верующая"
  • Я не поняла.. завидовать, что ли, надо, что такая посуда пафосная? А я не разбираюсь, мне пофиг. Если бы не написали, что это супер-пупер эксклюзив, я бы и не заметила...
  • Китайские мотивы на посуде очень подходят Собчак.

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