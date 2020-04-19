«Что за дешевый цирк? Сидят, комедию ломают», «Стол она накрыла, не смеши народ», — возмущались пользователи Сети. «А покушать-то и нечего. Как не было хозяйки, так и нет», — заметила подписчица. Другая ответила ей, что зато на столе Собчак красуется дорогая посуда Hermes.

И действительно. Суммарная стоимость предметов из коллекции Balcon du Guadalquivir составила не менее трех с половиной тысяч долларов (около 259 000 рублей).