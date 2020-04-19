19 апреля Ксения Собчак разместила в своем Инстаграме новый пост. Телеведущая решила показать свой праздничный стол, на котором красовались традиционные пасхальные блюда.
«Ну что, в этот раз мы собираемся праздновать Пасху. Я накрыла пасхальный стол. Приготовила кулич, пасху, яйца... Вся разрешенная еда, все очень правильно», — сообщила медиадива.
Пост Собчак вызвал шквал критических замечаний. Некоторые удивились, отчего Ксения, которая в разные периоды жизни то называла себя атеисткой, то, напротив, верующей, отмечает Пасху. Кому-то показалось, что телеведущая высмеивает других звезд, которые также в праздничный день делились снимками куличей.
«Что за дешевый цирк? Сидят, комедию ломают», «Стол она накрыла, не смеши народ», — возмущались пользователи Сети. «А покушать-то и нечего. Как не было хозяйки, так и нет», — заметила подписчица. Другая ответила ей, что зато на столе Собчак красуется дорогая посуда Hermes.
И действительно. Суммарная стоимость предметов из коллекции Balcon du Guadalquivir составила не менее трех с половиной тысяч долларов (около 259 000 рублей).
Другие подписчики отнеслись к видео более спокойно. «Ксюша, вот вы юморная. А ваши кулинарные способности просто не выводят меня из состояния дикого ора», — заметил один из подписчиков. «Это для понимающих», — ответила Ксения.
19 апреля 2020 · ·
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