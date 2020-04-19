Как выглядит 32-летняя красавица-дочь Сати Спиваковой

Сати Спивакова эмоционально поздравила свою дочь Татьяну с днем рождения, дополнив пост очень красивым снимком.

Сати Спивакова

19 апреля Сати Спивакова разместила новый пост в своем Инстаграме. Актриса и телеведущая поздравила с днем рождения свою дочь Татьяну. Напомним, Владимир и Сати Спиваковы поженились в 1984 году. Они вырастили трех дочерей: Екатерину, Татьяну и Анну. Кроме того, супруги воспитали, как родную, дочь умершей сестры дирижера Александру.

Татьяна Спивакова

19 апреля Татьяне исполнилось 32 года. «Моя жизнь, моя любовь, моя радость, моя гордость, мое солнышко, мой друг, с днем рождения, доченька», — сообщила Сати под красивым снимком звездной наследницы.

В комментариях многие присоединились к поздравлениям и отметили, что Татьяна, как и ее мама, очень эффектна и хороша собой. «С днем рождения вашу девочку! Желаю ей быть счастливой, красивой и успешной!», «Поздравляю с днем рождения вашу дочку. Здоровья и всех земных благ ей», «Какая красавица, поздравляю вас, девочки», — писали фолловеры.

...
Владимир и Сати Спиваковы — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса
1 из 10

Татьяна Спивакова является выпускницей французской театральной школы Cours Florent, а также Парижской консерватории драматического искусства. В 2017 году она вышла замуж за актера и режиссера Томаса Маталу, с которым познакомилась двумя годами ранее.

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633