Как выглядит 32-летняя красавица-дочь Сати Спиваковой

19 апреля Сати Спивакова разместила новый пост в своем Инстаграме. Актриса и телеведущая поздравила с днем рождения свою дочь Татьяну. Напомним, Владимир и Сати Спиваковы поженились в 1984 году. Они вырастили трех дочерей: Екатерину, Татьяну и Анну. Кроме того, супруги воспитали, как родную, дочь умершей сестры дирижера Александру.
19 апреля Татьяне исполнилось 32 года. «Моя жизнь, моя любовь, моя радость, моя гордость, мое солнышко, мой друг, с днем рождения, доченька», — сообщила Сати под красивым снимком звездной наследницы.
В комментариях многие присоединились к поздравлениям и отметили, что Татьяна, как и ее мама, очень эффектна и хороша собой. «С днем рождения вашу девочку! Желаю ей быть счастливой, красивой и успешной!», «Поздравляю с днем рождения вашу дочку. Здоровья и всех земных благ ей», «Какая красавица, поздравляю вас, девочки», — писали фолловеры.
Татьяна Спивакова является выпускницей французской театральной школы Cours Florent, а также Парижской консерватории драматического искусства. В 2017 году она вышла замуж за актера и режиссера Томаса Маталу, с которым познакомилась двумя годами ранее.
19 апреля 2020 · ·
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