Как выглядит 32-летняя красавица-дочь Сати Спиваковой

19 апреля Татьяне исполнилось 32 года. «Моя жизнь, моя любовь, моя радость, моя гордость, мое солнышко, мой друг, с днем рождения, доченька», — сообщила Сати под красивым снимком звездной наследницы.

В комментариях многие присоединились к поздравлениям и отметили, что Татьяна, как и ее мама, очень эффектна и хороша собой. «С днем рождения вашу девочку! Желаю ей быть счастливой, красивой и успешной!», «Поздравляю с днем рождения вашу дочку. Здоровья и всех земных благ ей», «Какая красавица, поздравляю вас, девочки», — писали фолловеры.