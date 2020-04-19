В сети обсуждают «колосящиеся» брови Алены Шишковой

Алена Шишкова любит менять образы. Парики, розовые волосы, необычный макияж — модель не дает фолловерам соскучиться, и те с нетерпением ждут нового преображения девушки.
Вот и 19 апреля Алена продемонстрировала необычный образ пиратки, надев бандану с черепами и нарисовав на щеке «Веселого Роджера». Не хватало только Джека Воробья рядом для полного антуража. Кстати, 6-летняя Алиса Юнусова щеголяла в таком же аутфите, как мама.
Кому-то из пользователей Сети понравилась дерзкая покорительница морей и океанов. Некоторых изумили слишком уж густые и непривычно темные брови Алены. Такая деталь, по мнению поклонников, не слишком идет хрупкой девушке.
Кстати, на этом фото Алена вновь показала свои руки, которые в последнее время часто скрывала под перчатками. Из-за этого некоторые пользователи Сети даже предполагали, что у модели подагра.
Ладонь девушки на этот раз выглядела совершенно обычно. Заодно можно было заметить свежий маникюр. Напомним, Алена утверждала, что носит латексные перчатки, потому что не успела привести в порядок ногти.
19 апреля 2020 · ·
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