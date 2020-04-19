В сети обсуждают «колосящиеся» брови Алены Шишковой

Кстати, на этом фото Алена вновь показала свои руки, которые в последнее время часто скрывала под перчатками. Из-за этого некоторые пользователи Сети даже предполагали, что у модели подагра.



Ладонь девушки на этот раз выглядела совершенно обычно. Заодно можно было заметить свежий маникюр. Напомним, Алена утверждала, что носит латексные перчатки, потому что не успела привести в порядок ногти.