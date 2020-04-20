В ноябре прошлого года плюс-сайз-модель Искра Лоуренс сообщила, что ждет первенца от своего возлюбленного Филиппа Пейна.

«Это уже не мы вдвоем, скоро мы станем семьей из трех человек. Когда Филипп выбежал из дома и купил шесть пачек тестов, которые могут определить беременность на раннем сроке, наши жизни изменились навсегда», — заявила Искра, когда была на 17-й неделе беременности.

С тех пор девушка активно делилась в Сети милыми беременными фото и рассказывала о своем новом опыте. Модель без стеснения выкладывала снимки в купальниках и делилась тем, как протекает ее беременность.