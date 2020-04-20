29-летняя плюс-сайз-модель Искра Лоуренс родила первенца

Плюс-сайз-модель Искра Лоуренс впервые стала мамой. Девушка сообщила, что родила своего первого ребенка дома.

В ноябре прошлого года плюс-сайз-модель Искра Лоуренс сообщила, что ждет первенца от своего возлюбленного Филиппа Пейна. 

«Это уже не мы вдвоем, скоро мы станем семьей из трех человек. Когда Филипп выбежал из дома и купил шесть пачек тестов, которые могут определить беременность на раннем сроке, наши жизни изменились навсегда», — заявила Искра, когда была на 17-й неделе беременности.

С тех пор девушка активно делилась в Сети милыми беременными фото и рассказывала о своем новом опыте. Модель без стеснения выкладывала снимки в купальниках и делилась тем, как протекает ее беременность.

На прошлой неделе Лоуренс опубликовала несколько постов, в которых рассказала, что уже должна была родить ребенка, но «перенашивала». Поклонники начали беспокоиться за модель, но все закончилось хорошо.

Вечером 19 апреля Искра рассказала, что «малыш наконец-то появился на свет». Модель отметила в своем посте, что сейчас она и Филипп пытаются осознать, что теперь они являются семьей из трех человек. Чуть позже она обязательно поделится информацией о ребенке, «любовь к которому безмерна».

Также Лоуренс отметила, что родила малыша дома, как и планировала. Ранее на своем YouTube-канале девушка рассказывала, что приняла такое решение, чтобы минимизировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

«Я была не против такого варианта. Моя мама, рожая меня, обошлась без эпидуральной анестезии, поэтому я тоже готова принять вызов. И я знаю, что сейчас происходит, и многие из вас, возможно, рассматривают домашние роды вместо больницы», — отмечала Искра.

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Искра Лоуренс впервые стала мамой
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Пока что молодая мама не сообщила ни имя малыша, ни его пол. Надеемся, скоро красавица Лоуренс расскажет, кто же стал третьим и самым главным членом ее семьи.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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