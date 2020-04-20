Сассексы обвинили их во лжи, искажении информации и агрессии. «Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут работать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия», — заявлено в письме.

Супруги также отметили, что, по их мнению, свободная пресса является краеугольным камнем для любой демократии, которая может «пролить свет на темные дела».