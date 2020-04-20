Война Гарри и Меган со СМИ продолжается. Наступила вторая фаза. Герцог и герцогиня Сассекские прекратили сотрудничество с четырьмя британскими таблоидами. Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на письмо бывших монарших особ.
Гарри и Меган прервали сотрудничество с изданиями The Mirror, Express, Daily Mail и The Sun.
Сассексы обвинили их во лжи, искажении информации и агрессии. «Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут работать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия», — заявлено в письме.
Супруги также отметили, что, по их мнению, свободная пресса является краеугольным камнем для любой демократии, которая может «пролить свет на темные дела».
Гарри и Меган также пояснили, что эта новая политика «не направлена на то, чтобы избегать критики» или «на закрытие публичного разговора или цензуру». «СМИ имеют полное право на мнение о герцоге и герцогине Сассекских, хорошее или плохое. Однако оно не может быть основано на лжи», — говорится в заявлении.
Сассексы также подчеркнули, что не раз видели, как жизни людей рушились из-за публикуемых в прессе лживых сплетен, которые были обнародованы ради увеличения доходов издания.
Напомним, в прошлом году принц Гарри обвинил СМИ в том, что они нарочно публикуют порочащие честь и достоинства статьи о его супруге, а Меган рассказала, что желтая пресса сильно навредила ей во время беременности. Гарри также отметил, что будет защищать свою семью, и вспомнил, как его мама погибла в автокатастрофе после преследования папарацци. «Я не хочу повторения того, что мы уже пережили в прошлом», — сказал принц.
20 апреля 2020 · ·
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