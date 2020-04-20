Принц Гарри и Меган Маркл отказались сотрудничать с четырьмя британскими таблоидами

Принц Гарри и Меган Маркл пытаются сделать свою жизнь максимально свободной и приватной. Супруги, живущие сейчас в Лос-Анджелесе, направили письма четырем самым крупным в Британии таблоидам.

Война Гарри и Меган со СМИ продолжается. Наступила вторая фаза. Герцог и герцогиня Сассекские прекратили сотрудничество с четырьмя британскими таблоидами. Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на письмо бывших монарших особ.

Гарри и Меган прервали сотрудничество с изданиями The Mirror, Express, Daily Mail и The Sun.

Сассексы обвинили их во лжи, искажении информации и агрессии. «Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут работать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия», — заявлено в письме.

Супруги также отметили, что, по их мнению, свободная пресса является краеугольным камнем для любой демократии, которая может «пролить свет на темные дела».

Гарри и Меган также пояснили, что эта новая политика «не направлена ​​на то, чтобы избегать критики» или «на закрытие публичного разговора или цензуру». «СМИ имеют полное право на мнение о герцоге и герцогине Сассекских, хорошее или плохое. Однако оно не может быть основано на лжи», — говорится в заявлении.

Сассексы также подчеркнули, что не раз видели, как жизни людей рушились из-за публикуемых в прессе лживых сплетен, которые были обнародованы ради увеличения доходов издания.

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Меган и Гарри больше не являются королевскими особами
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Напомним, в прошлом году принц Гарри обвинил СМИ в том, что они нарочно публикуют порочащие честь и достоинства статьи о его супруге, а Меган рассказала, что желтая пресса сильно навредила ей во время беременности. Гарри также отметил, что будет защищать свою семью, и вспомнил, как его мама погибла в автокатастрофе после преследования папарацци. «Я не хочу повторения того, что мы уже пережили в прошлом», — сказал принц.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • О какой лжи идет речь? В чем солгала пресса?
  • "Бежала за вами 3 дня , чтобы сообщить , что вы мне безразличны " , так я вижу эту ситуацию.
  • Гарри и Меган обвинили эти таблоиды в искажении информации, лжи и агрессии, пишет The Guardian. "Обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями". --------все правильно сделали
  • А ничего, что Гарри и Меган подавали в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror? О каком сотрудничестве вообще может идти речь?
  • Гарри не живет в Британии, как он может сотрудничать с британской прессой?
  • Неужели, кто-то всерьез читает Daily Mail ? Это же сборище сплетен.
  • Зачем живя в штатах сотрудничать с прессой в другой стране? Пусть этим занимается королевская семья, Гарри более не работает на двор.
  • Они никогда и не сотрудничали с желтой прессой.
  • А они должны работать с теми, кто врет и пишет негатив? Как это? Они же судились с прессой, и выиграли суд
  • Странно, что они не сделали этого еще раньше. Buzzfeed давно уже сравнило, как Daily Mail облизывало Кейт, и издевалось над Меган. Все привычки с фотографиями приложили, то что восхвалялось в одной, в другой порицалось. А вели себя герцогини абсолютно одинаково

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