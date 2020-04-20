В Сети обсуждают фото возмужавшего 15-летнего Николая Лукашенко

Младший сын Александра Лукашенко Николай, который часто сопровождает отца на официальных мероприятиях, заметно подрос и возмужал.

В воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил пасхальную службу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. Пандемия коронавируса президента страны, кажется, по-прежнему не волнует.

В храме Александр обратился ко всем верующим и отметил, что всегда будет приходить в церковь на Пасху.

«Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни», — заявил президент.

Более того, Лукашенко считает, что белорусы «эти вирусы переживают каждый год», поэтому ничего страшного в посещении храма нет. 

Так же, по всей видимости, считает и его младший сын Николай, поскольку во время службы он стоял рядом с отцом.

Коля, как говорится, украл все шоу. В Сети сейчас активно обсуждают то, как возмужал наследник президента. В последнее время он редко появлялся на публике, так что в этот раз все смогли разглядеть то, что Лукашенко-младший растет настоящим красавцем. Парень вполне мог бы стать моделью.

Однако Николай, вероятнее всего, станет политиком. Зря что ли его Александр Григорьевич с малых лет берет с собой на все важные мероприятия? 

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Николай Лукашенко — возможный будущий преемник своего отца
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Впрочем, сам Лукашенко открещивается от того, что хотя бы один из его отпрысков пойдет по следам отца.  «Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот (Николай — прим. ред.). Я говорю: ''Вырастешь, будешь президентом!'' — ''Упаси тебя Господь!''» — рассказал руководитель страны.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • Посмотрела выступление Лукашенко, хорошее поздравление, все по делу и простыми словами.
  • 15 лет?? мож перепутали, на вид все 20..

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