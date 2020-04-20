Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрывают, что живут вместе

Все догадывались об этом, но ждали подтверждения. И наконец-то оно случилось. Теперь точно стало известно, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе.

В воскресенье Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками и поздравил их в Инстаграме с Пасхой. «Сейчас, сидя дома, мы нервничаем, потому что нам тесно в четырех стенах. А этот праздник расслабляет нас и дает уверенность. Самые лучшие чувства должны расцвести. Мы стараемся настроить вас на хорошее настроение. Когда человек в хорошем настроении, он лучше делает свое дело и лучше ориентируется в жизни», — заявил артист, сидя за столом (видимо, на кухне) на фоне плотных синих штор.

Внимательные подписчики заметили, что Татьяна Брухунова, директор юмориста и его предполагаемая супруга, недавно опубликовала фото в точно таких же интерьерах — и стол, и шторы, и даже праздничная еда.

В комментариях подписчики порадовались за пару, ведь они наконец-то перестали скрывать, что живут вместе.

Правда, о своих отношениях юморист и его директор по-прежнему не распространяются. 

Напомним, в прошлом году СМИ узнали, что Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова тайно поженились в одном из московских ЗАГСов. Предполагаемые супруги активно просили прессу не лезть не в свое дело, однако не опровергали эту информацию.

Та же история случилась в конце марта, когда стало известно, что у Татьяны и Евгения родился сын. «Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — сообщили тогда инсайдеры.

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Петросян и Брухунова отказались комментировать сообщения прессы, однако вскоре Татьяна намекнула, что это правда.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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