Внимательные подписчики заметили, что Татьяна Брухунова, директор юмориста и его предполагаемая супруга, недавно опубликовала фото в точно таких же интерьерах — и стол, и шторы, и даже праздничная еда.

В комментариях подписчики порадовались за пару, ведь они наконец-то перестали скрывать, что живут вместе.