В воскресенье Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками и поздравил их в Инстаграме с Пасхой. «Сейчас, сидя дома, мы нервничаем, потому что нам тесно в четырех стенах. А этот праздник расслабляет нас и дает уверенность. Самые лучшие чувства должны расцвести. Мы стараемся настроить вас на хорошее настроение. Когда человек в хорошем настроении, он лучше делает свое дело и лучше ориентируется в жизни», — заявил артист, сидя за столом (видимо, на кухне) на фоне плотных синих штор.
Внимательные подписчики заметили, что Татьяна Брухунова, директор юмориста и его предполагаемая супруга, недавно опубликовала фото в точно таких же интерьерах — и стол, и шторы, и даже праздничная еда.
В комментариях подписчики порадовались за пару, ведь они наконец-то перестали скрывать, что живут вместе.
Правда, о своих отношениях юморист и его директор по-прежнему не распространяются.
Напомним, в прошлом году СМИ узнали, что Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова тайно поженились в одном из московских ЗАГСов. Предполагаемые супруги активно просили прессу не лезть не в свое дело, однако не опровергали эту информацию.
Та же история случилась в конце марта, когда стало известно, что у Татьяны и Евгения родился сын. «Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — сообщили тогда инсайдеры.
Петросян и Брухунова отказались комментировать сообщения прессы, однако вскоре Татьяна намекнула, что это правда.
20 апреля 2020 · ·
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