На новом фото 8-летняя дочь Лили Аллен выглядит «испуганной инопланетянкой»

На днях британская певица Лили Аллен опубликовала в Инстаграме редкое фото с дочерью Этель. 34-летняя артистка наслаждалась последними днями каникул, поскольку с понедельника ее дочь должна вернуться к дистанционному обучению.
И если Лили была расслаблена и спокойна, то Этель фотографировалась с удивленным и даже немного испуганным выражением лица.
В комментариях многие поклонники заметили, что кадр получился удачным для Лили (она и впрямь хороша на снимке), но не самым лучшим для Этель. У девочки и так очень широкий лоб, а на фото кажется, что он и вовсе занимает половину ее лица.
Напомним, личная жизнь Аллен пестрила разными яркими событиями, причем не всегда приятными. В 2007 году у Лили случился выкидыш. После этого она рассталась со своим возлюбленным, солистом The Chemical Brothers Эдом Саймонсом.
После Лили начала встречаться с Сэмом Купером. И спустя три года певица снова потеряла ребенка. Это были роды на раннем сроке, и малыш задохнулся от обвития пуповиной. «Я лежала в больничной кровати, с умершим сыном, застрявшим между моих ног на полпути, в течение десяти часов», — рассказывала певица о трагическом событии.
Вскоре Аллен и Купер поженились, поскольку трагедия не отдалила их, а наоборот, сплотила. И певица наконец-то стала мамой! В конце 2011 года она родила Этель Мари, а в январе 2013-го вторую дочь Марни Роуз Купер.
Супруги, впрочем, расстались в 2018-м после девяти лет брака. В марте 2020 года Лили спровоцировала слухи о том, что вышла замуж за актера Дэвида Харборна, звезду «Очень странных дел».
20 апреля 2020 · ·
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