На новом фото 8-летняя дочь Лили Аллен выглядит «испуганной инопланетянкой»

Певица Лили Аллен опубликовала очень странное фото своей старшей дочери Этель. Подписчики отметили, что снимок не самый удачный.

На днях британская певица Лили Аллен опубликовала в Инстаграме редкое фото с дочерью Этель. 34-летняя артистка наслаждалась последними днями каникул, поскольку с понедельника ее дочь должна вернуться к дистанционному обучению.

И если Лили была расслаблена и спокойна, то Этель фотографировалась с удивленным и даже немного испуганным выражением лица.

В комментариях многие поклонники заметили, что кадр получился удачным для Лили (она и впрямь хороша на снимке), но не самым лучшим для Этель. У девочки и так очень широкий лоб, а на фото кажется, что он и вовсе занимает половину ее лица.

Напомним, личная жизнь Аллен пестрила разными яркими событиями, причем не всегда приятными. В 2007 году у Лили случился выкидыш. После этого она рассталась со своим возлюбленным, солистом The Chemical Brothers Эдом Саймонсом.

Сэм Купер и Этель

После Лили начала встречаться с Сэмом Купером. И спустя три года певица снова потеряла ребенка. Это были роды на раннем сроке, и малыш задохнулся от обвития пуповиной. «Я лежала в больничной кровати, с умершим сыном, застрявшим между моих ног на полпути, в течение десяти часов», — рассказывала певица о трагическом событии. 

Вскоре Аллен и Купер поженились, поскольку трагедия не отдалила их, а наоборот, сплотила. И певица наконец-то стала мамой! В конце 2011 года она родила Этель Мари, а в январе 2013-го вторую дочь Марни Роуз Купер.

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Путь Лили Аллен к материнству был тяжелым и тернистым
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Супруги, впрочем, расстались в 2018-м после девяти лет брака. В марте 2020 года Лили спровоцировала слухи о том, что вышла замуж за актера Дэвида Харборна, звезду «Очень странных дел».

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Сама мама с челкой, а ребенок значит без...
  • малышка Грейджой))) ох, я не знала про вторую неудачную беременность. очень жаль Лили
  • Ох, и страшна же ты, дочь моя.
  • Ужас, не удачное фото
  • Мама дарахая😮🤦🏻‍♀️
  • Папин лоб (

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