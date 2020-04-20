На новом фото 8-летняя дочь Лили Аллен выглядит «испуганной инопланетянкой»

На днях британская певица Лили Аллен опубликовала в Инстаграме редкое фото с дочерью Этель. 34-летняя артистка наслаждалась последними днями каникул, поскольку с понедельника ее дочь должна вернуться к дистанционному обучению.

И если Лили была расслаблена и спокойна, то Этель фотографировалась с удивленным и даже немного испуганным выражением лица.