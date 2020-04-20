Мария Удовиченко познакомилась со своим будущим супругом на джазовом концерте. Франческо Криусколи — музыкант, играет на контрабасе. В 2018-м году пара съехалась и вскоре официально оформила свои отношения.
По информации «ЭГ», супруги давно планировали пополнение в семье. Только недавно им удалось воплотить мечту в реальность. Так что, к концу этого года народная артистка впервые станет бабушкой. 64-летняя актриса пока никак не прокомментировала эти сообщения.
Избранник единственной дочери Ларисы Удовиченко на 2 года младше Марии — ему 30 лет. Сейчас пара живет в Риме вместе с котом по кличке Лиш, которого они завели, когда съехались. Близкий друг семьи намекнул, что наследник появится на свет уже через 6 месяцев.
20 апреля 2020 · ·
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