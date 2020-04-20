По информации «ЭГ», супруги давно планировали пополнение в семье. Только недавно им удалось воплотить мечту в реальность. Так что, к концу этого года народная артистка впервые станет бабушкой. 64-летняя актриса пока никак не прокомментировала эти сообщения.