СМИ: единственная дочь Ларисы Удовиченко вышла замуж за иностранца и ждет ребенка

Стали известны новые подробности личной жизни 32-летней Марии Удовиченко. В 2018-м девушка вышла замуж за итальянца, а к концу этого года впервые станет мамой.

Мария Удовиченко познакомилась со своим будущим супругом на джазовом концерте. Франческо Криусколи — музыкант, играет на контрабасе. В 2018-м году пара съехалась и вскоре официально оформила свои отношения.

По информации «ЭГ», супруги давно планировали пополнение в семье. Только недавно им удалось воплотить мечту в реальность. Так что, к концу этого года народная артистка впервые станет бабушкой. 64-летняя актриса пока никак не прокомментировала эти сообщения.

...
СМИ сообщают, что Лариса Удовиченко скоро станет бабушкой
1 из 10

Избранник единственной дочери Ларисы Удовиченко на 2 года младше Марии — ему 30 лет. Сейчас пара живет в Риме вместе с котом по кличке Лиш, которого они завели, когда съехались. Близкий друг семьи намекнул, что наследник появится на свет уже через 6 месяцев.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Ну хорошо, молодые встретились и поженились, все нормально.
  • Обожаю ее жаль что не снимается оч люблю ее замечательная тонкая нежная

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633