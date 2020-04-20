Алена Шишкова прокомментировала слухи о том, что болеет подагрой

На днях в Сети появилось множество сообщений о том, что Алена Шишкова болеет подагрой. В последнее время модель на всех снимках появляется в перчатках, а на ее снимках без них зоркие пользователи Сети находят следы фотошопа.

Череда слухов привела к тому, что Алена сама решила прояснить ситуацию. Она разместила в инстаграм-историях послание для поклонников и заверила всех, что никакой болезни, от которой, кстати, страдала Юлия Началова, у нее нет.