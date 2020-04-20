Алена Шишкова прокомментировала слухи о том, что болеет подагрой

На днях в Сети появилось множество сообщений о том, что Алена Шишкова болеет подагрой. В последнее время модель на всех снимках появляется в перчатках, а на ее снимках без них зоркие пользователи Сети находят следы фотошопа.
Череда слухов привела к тому, что Алена сама решила прояснить ситуацию. Она разместила в инстаграм-историях послание для поклонников и заверила всех, что никакой болезни, от которой, кстати, страдала Юлия Началова, у нее нет.
«Люди, что за тупые вопросы про перчатки? Какая еще подагра? У меня все окей. Перчатки ношу только потому, что нет маникюра, т.к. закрыты все салоны из-за карантина», — сообщила Алена.
Кроме того, модель заметила, что у нее очень сухая кожа, поэтому она мажет руки кремом и надевает перчатки, чтобы получилась маска для рук. Шишкова также призвала пользователей Сети быть добрее. Видимо, в последнее время она сталкивается с большим количеством негативных комментариев.
Напомним, недавно Алена вместе с дочерью перевоплотилась в дерзкую пиратку, но пользователей Сети изумили чересчур густые брови звезды.
20 апреля 2020 · ·
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