Алена Шишкова прокомментировала слухи о том, что болеет подагрой

После того, как Сеть наводнили тревожные сообщения о «болезни королей», которую обнаружили у Шишковой, модель вышла на связь.

Алена Шишкова

На днях в Сети появилось множество сообщений о том, что Алена Шишкова болеет подагрой. В последнее время модель на всех снимках появляется в перчатках, а на ее снимках без них зоркие пользователи Сети находят следы фотошопа. 

Череда слухов привела к тому, что Алена сама решила прояснить ситуацию. Она разместила в инстаграм-историях послание для поклонников и заверила всех, что никакой болезни, от которой, кстати, страдала Юлия Началова, у нее нет.

Алена Шишкова, Алиса Юнусова

«Люди, что за тупые вопросы про перчатки? Какая еще подагра? У меня все окей. Перчатки ношу только потому, что нет маникюра, т.к. закрыты все салоны из-за карантина», — сообщила Алена.

Кроме того, модель заметила, что у нее очень сухая кожа, поэтому она мажет руки кремом и надевает перчатки, чтобы получилась маска для рук. Шишкова также призвала пользователей Сети быть добрее. Видимо, в последнее время она сталкивается с большим количеством негативных комментариев.

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Напомним, недавно Алена вместе с дочерью перевоплотилась в дерзкую пиратку, но пользователей Сети изумили чересчур густые брови звезды. 

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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