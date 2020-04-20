В 4:30 утра на странице Ивана Охлобыстина ВКонтакте появилось обращение к подписчикам. Причиной стала резкая реакция пользователей на видео телеграм-канала Baza, в котором Охлобыстин грубо разговаривает с журналисткой, запечатлевшей его поход в храм на Пасхальную службу.
Алена Водонаева обрушилась с критикой на бывшего священнослужителя, отметив, что именно из-за таких «безответственных людей каждый день растет количество зараженных».
«Сходил в храм на Пасху сейчас — не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — начал Охлобыстин.
Бывший священник опроверг сообщения о нападении на журналистку и подчеркнул, что никогда не поднимал руку на женщину. Свой тон, которым он спрашивал «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» Иван объяснил с помощью метафоры.
«Не знаю, может быть, кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать. Зря поощряем. Допоощряемся. Как говорится: не Сталин миллионы доносов написал» — заявил актер.
По мнению Охлобыстина, решение закрыть храмы на Пасху было неправильным. «Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры — верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет, ради чего можно умереть?» — подытожил Иван.
20 апреля 2020 · ·
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