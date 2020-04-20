Иван Охлобыстин высказался о посещении закрытой Пасхальной службы вместе с семьей

Телеграм-канал Baza обнародовал видео с VIP-службы, на которой была замечена семья Ивана Охлобыстина. Ролик вызвал широкий резонанс, и экс-священнику пришлось прокомментировать ситуацию.

В 4:30 утра на странице Ивана Охлобыстина ВКонтакте появилось обращение к подписчикам. Причиной стала резкая реакция пользователей на видео телеграм-канала Baza, в котором Охлобыстин грубо разговаривает с журналисткой, запечатлевшей его поход в храм на Пасхальную службу.

Алена Водонаева обрушилась с критикой на бывшего священнослужителя, отметив, что именно из-за таких «безответственных людей каждый день растет количество зараженных». 

«Сходил в храм на Пасху сейчас — не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — начал Охлобыстин.

Бывший священник опроверг сообщения о нападении на журналистку и подчеркнул, что никогда не поднимал руку на женщину. Свой тон, которым он спрашивал «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» Иван объяснил с помощью метафоры. 

«Не знаю, может быть, кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать. Зря поощряем. Допоощряемся. Как говорится: не Сталин миллионы доносов написал» — заявил актер.

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Семья Ивана Охлобыстина посетила Пасхальную службу
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По мнению Охлобыстина, решение закрыть храмы на Пасху было неправильным. «Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры — верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет, ради чего можно умереть?» — подытожил Иван.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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