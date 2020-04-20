В 4:30 утра на странице Ивана Охлобыстина ВКонтакте появилось обращение к подписчикам. Причиной стала резкая реакция пользователей на видео телеграм-канала Baza, в котором Охлобыстин грубо разговаривает с журналисткой, запечатлевшей его поход в храм на Пасхальную службу.

Алена Водонаева обрушилась с критикой на бывшего священнослужителя, отметив, что именно из-за таких «безответственных людей каждый день растет количество зараженных».