7-летний сын Александра Цекало и сестры Веры Брежневой растет голубоглазым озорником

Как и многие знаменитости, Вера Брежнева с удовольствием отметила Пасху. Певица провела светлый праздник вместе с семьей и поделилась несколькими памятными снимками в инстаграм-историях. Пользователи Сети были очень рады увидеть на фото голубоглазого мальчика — племянника звезды, отцом которого является Александр Цекало.

Нельзя не отметить то, каким жизнерадостным и веселым растет Михаил. У него, напомним, есть еще старшая сестра Александра, родившаяся в 2008 году.