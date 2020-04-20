7-летний сын Александра Цекало и сестры Веры Брежневой растет голубоглазым озорником

Вера Брежнева отметила Пасху в кругу семьи. Среди приглашенных был и племянник певицы Миша, которому осенью исполнится 8 лет.

Вера Брежнева

Как и многие знаменитости, Вера Брежнева с удовольствием отметила Пасху. Певица провела светлый праздник вместе с семьей и поделилась несколькими памятными снимками в инстаграм-историях. Пользователи Сети были очень рады увидеть на фото голубоглазого мальчика — племянника звезды, отцом которого является Александр Цекало.

Нельзя не отметить то, каким жизнерадостным и веселым растет Михаил. У него, напомним, есть еще старшая сестра Александра, родившаяся в 2008 году.

Миша появился на свет осенью 2012-го, в сентябре ему исполнится уже 8 лет. Виктория Галушка, сестра Веры, развелась с Александром Цекало в начале прошлого года.

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Вера Брежнева выросла в большой семье
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Сам же шоумен и продюсер женился на жгучей брюнетке Дарине Эрвин и в настоящее время живет вместе с молодой супругой в США. Цекало души не чает в своей избраннице, в ее Инстаграме появляются весьма пикантные фотографии с мужем. Кстати, экстравагантная художница нашла с детьми Цекало общий язык.

Что же касается Виктории, то, по слухам, Александр запретил детям упоминать имя экс-супруги в своем присутствии. Кстати, многие отмечали, что после развода сестра Веры Брежневой только похорошела.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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