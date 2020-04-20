Телеведущая сделала тест на коронавирус и поделилась результатами в Инстаграме. Оказалось, что Ксения не переболела COVID-19, хотя была уверена в обратном, и не заражена сейчас.
«Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди!» — с юмором прокомментировала Собчак.
Ксения Анатольевна также поделилась своей теорией насчет пандемии. Каждый день нам дают подробные сводки по умершим от коронавируса, однако, по мнению журналистки, этими сведениями можно спекулировать.
«А вообще сейчас все так спекулируют различной статистикой ,что я с нетерпением жду единственных данных которые сложно подделать и ''интерпретировать''. Уровень смертности 2020 года. И 2019-го. И сравнить. Интересно, кого все кинутся обвинять в экономическом крахе, если глобально этот показатель не изменится?» — задумалась медиадива.
В комментариях тут же отметился Максим Виторган, раскритиковавший теорию Ксении о пандемии. «То есть ты не поддерживаешь так называемый карантин, ''сидите дома'', электронные пропуска и вот это все?! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности (предположим) стали такими благодаря грамотной и самоотверженной политике московского руководства?» — спросил экс-супруг.
В своем ответе Собчак подчеркнула, что это всего лишь ее мысли вслух: «Не превращайся, пожалуйста, в Тину Канделаки. Ключевое слово ''предположим''. Я не знаю, какие это будут данные, поэтому риск отменять карантин сейчас не оправдан, но я задаюсь вопросом ''а вдруг?''. А вдруг весь мир обманули?»
20 апреля 2020 · ·
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