«Не превращайся в Канделаки»: Собчак ответила Виторгану на его критику своей теории о коронавирусе

Ксения Собчак обнародовала результаты теста на COVID-19 и поделилась своими мыслями насчет пандемии. Журналистка считает, что «все спекулируют статистикой», а правду мы узнаем только к концу года.

Телеведущая сделала тест на коронавирус и поделилась результатами в Инстаграме. Оказалось, что Ксения не переболела COVID-19, хотя была уверена в обратном, и не заражена сейчас. 

«Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди!» — с юмором прокомментировала Собчак.

Ксения Анатольевна также поделилась своей теорией насчет пандемии. Каждый день нам дают подробные сводки по умершим от коронавируса, однако, по мнению журналистки, этими сведениями можно спекулировать.

«А вообще сейчас все так спекулируют различной статистикой ,что я с нетерпением жду единственных данных которые сложно подделать и ''интерпретировать''. Уровень смертности 2020 года. И 2019-го. И сравнить. Интересно, кого все кинутся обвинять в  экономическом крахе, если глобально этот показатель не изменится?» — задумалась медиадива.

В комментариях тут же отметился Максим Виторган, раскритиковавший теорию Ксении о пандемии. «То есть ты не поддерживаешь так называемый карантин, ''сидите дома'', электронные пропуска и вот это все?! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности (предположим) стали такими благодаря грамотной и самоотверженной политике московского руководства?» — спросил экс-супруг.

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Ксения Собчак сообщила результаты теста на коронавирус
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В своем ответе Собчак подчеркнула, что это всего лишь ее мысли вслух: «Не превращайся, пожалуйста, в Тину Канделаки. Ключевое слово ''предположим''. Я не знаю, какие это будут данные, поэтому риск отменять карантин сейчас не оправдан, но я задаюсь вопросом ''а вдруг?''. А вдруг весь мир обманули?»

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Однажды ее просто начнут игнорить и она уже не сможет хайповать на разборках
  • Собчак ни дня без ругани прожить не в состоянии.
  • Виторган не может оставить без внимания ни один шаг бывшей, всё время цепляется. Глупо цепляется. А я думала, что он не глупый человек. Раньше она не отвечала на его под...ёбы, а теперь наконец-то ответила как надо:) Сравнения с Канделаки он не простит, он-то мнит себя интеллектуалом:) Денег, видимо, мало стало, вот и хайпует снова на бывшей. Интеллектуал и оппозиционер:)
  • Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану (К. Прутков)

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