Телеведущая сделала тест на коронавирус и поделилась результатами в Инстаграме. Оказалось, что Ксения не переболела COVID-19, хотя была уверена в обратном, и не заражена сейчас.

«Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди!» — с юмором прокомментировала Собчак.