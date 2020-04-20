Принц Гарри заявил, что ужасы пандемии преувеличены, за что был едва ли не проклят в Сети

Неоднозначное высказывание принца Гарри в ходе интервью для подкаста Declassified породило бурную реакцию. Многих возмутило, что герцог относится к пандемии так беспечно.

принц Гарри, Меган Маркл

После того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в США вместе с сыном Арчи, их спокойная и размеренная жизнь буквально закипела ключом. Герцог и герцогиня развили бурную деятельность всего за несколько недель. 

Так, они объявили о запуске нового благотворительного фонда и пообщались с представителями организаций, патронами которых являются. Кроме того, супруги на несколько дней стали курьерами и принесли еду людям с тяжелыми заболеваниями.

принц Гарри

На днях герцог дал интервью подкасту Declassified. В ходе беседы Гарри позволил себе весьма смелое высказывание. Пока весь мир борется с коронавирусом, а новые заболевшие появляются ежедневно, герцог считает, что все не так уж плохо.

Гарри заметил, что его восхищает сила духа британцев и их готовность помочь ближнему своему. «Это доказывает, что дела обстоят куда лучше, чем нас заставляют думать некоторые средства массовой информации», — заявил герцог, который славится своим негативным отношением к таблоидам.

После этого в Сети поднялась настоящая буча, так как многим показалось, что со стороны Гарри делать такие заявления, не зная истинной ситуации, довольно смело. 

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Особенно неистовствовал британский телеведущий Пирс Морган. Он назвал Гарри «изнеженным маленьким герцогом». «Я хочу напомнить ему, что мир сейчас борется с вирусом, который уничтожает множество жизней работников здравоохранения», — заметил журналист.

По его мнению, герцогу Сассекскому, покинувшему Великобританию, не стоило бросаться такими опрометчивыми заявлениями. «Теперь он сидит в своем поместье в Малибу, за которое, думаю, даже не платит, и отчитывает нас, что мы все преувеличиваем», — возмущался Пирс Морган.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ежедневно от алкоголя,табака,онкологии,СПИДА,несчастных случаев умирает в разы больше людей,но никто не нагнетает панику и не рекомендует вести ЗОЖ.Да,вирус есть,но больше страшна паника,которую нам навязывают.Тем более,почти никто не соблюдает режим самоизоляции:дети на площадках,походы в гости, на шашлыки,пенсионеры с улиц не вылазят и пр...А нормальные люди страдают без работы,без денег,без семьи...Задолбала эта пандемия.
  • Ну прям как наша малышева))) ой не поняли,о не о том сказал!
  • Гарри все-таки глупый. Может, они с Меган и задумали что-то полезное и хорошее делать, но он своими необдуманными словами все только портит. Знаешь же, что такое демократические СМИ, даешь интервью - следи за каждым словом. Или вообще молчи.
  • Как обычно: не так поняли, все переврали, сами дополнили - и смертельно обиделись🤦🏻‍♀️ Бедный Гарри!
  • В Англии ситуация одна из самых плохих в Европе. Сам премьер чуть не умер. Ну а Гарри..его несёт уже давно, на 99% фото он мрачный и недовольный.
  • Да всё правильно Гарри говорит. У нас действительно цифры преувеличены, потому что все смерти скидывают в одну кучу. Вдруг перестали умирать от болезней сердца, сезонной пневмонии, грипа, туберкулёза и прочих хронических заболеваний. Зато все дружно начали болеть и умирать от коронавируса. Диагноз ставится по телефону и тебя тут же вносят в статистику. Знаю по себе. Мне сегодня по телефону поставили диагноз коронавирус и сказали сидеть дома=) А ничего так, что симптомы один в один пневмония и я ею болею практически каждый год то весной, то осенью? И, кстати, она лечится как раз недели 2.
  • Гарри странно выразился, согласна. вроде хотел всех приободрить, но коряво

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