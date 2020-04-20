После того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в США вместе с сыном Арчи, их спокойная и размеренная жизнь буквально закипела ключом. Герцог и герцогиня развили бурную деятельность всего за несколько недель.

Так, они объявили о запуске нового благотворительного фонда и пообщались с представителями организаций, патронами которых являются. Кроме того, супруги на несколько дней стали курьерами и принесли еду людям с тяжелыми заболеваниями.