После того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в США вместе с сыном Арчи, их спокойная и размеренная жизнь буквально закипела ключом. Герцог и герцогиня развили бурную деятельность всего за несколько недель.
Так, они объявили о запуске нового благотворительного фонда и пообщались с представителями организаций, патронами которых являются. Кроме того, супруги на несколько дней стали курьерами и принесли еду людям с тяжелыми заболеваниями.
На днях герцог дал интервью подкасту Declassified. В ходе беседы Гарри позволил себе весьма смелое высказывание. Пока весь мир борется с коронавирусом, а новые заболевшие появляются ежедневно, герцог считает, что все не так уж плохо.
Гарри заметил, что его восхищает сила духа британцев и их готовность помочь ближнему своему. «Это доказывает, что дела обстоят куда лучше, чем нас заставляют думать некоторые средства массовой информации», — заявил герцог, который славится своим негативным отношением к таблоидам.
После этого в Сети поднялась настоящая буча, так как многим показалось, что со стороны Гарри делать такие заявления, не зная истинной ситуации, довольно смело.
Особенно неистовствовал британский телеведущий Пирс Морган. Он назвал Гарри «изнеженным маленьким герцогом». «Я хочу напомнить ему, что мир сейчас борется с вирусом, который уничтожает множество жизней работников здравоохранения», — заметил журналист.
По его мнению, герцогу Сассекскому, покинувшему Великобританию, не стоило бросаться такими опрометчивыми заявлениями. «Теперь он сидит в своем поместье в Малибу, за которое, думаю, даже не платит, и отчитывает нас, что мы все преувеличиваем», — возмущался Пирс Морган.
20 апреля 2020 · ·
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