Максим Галкин запер Аллу Пугачеву и запрещает ей выходить на улицу

СМИ выяснили, как Максим Галкин защищает 71-летнюю супругу от коронавируса. Оказалось, что к Примадонне никого не подпускают — телеведущий запер ее в замке.

Репортеры шоу «Ты не поверишь!» узнали, что Максим Галкин не выпускает Аллу Пугачеву из звездного замка в деревне Грязь. По информации СМИ, шоумен принял жесткие меры, чтобы избежать заражения любимой коронавирусом.

Супруг Примадонны не пускает к ней посторонних — общаться можно только с членами семьи и няней двойняшек. Галкин переживает, что Пугачева может повторить судьбу Надежды Бабкиной и Льва Лещенко, оказавшихся в реанимации с двусторонней пневмонией. 

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Максим Галкин переживает за здоровье супруги
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Судя по всему, Алла Борисовна не противится желанию мужа и покорно соблюдает правила жесткого карантина. Единственное, что может ее расстраивать — вынужденная разлука со старшей дочерью Кристиной и внучкой Клавдией.

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20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Правильно, бабушка в группе риска, надо быть вдвойне осторожным!

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