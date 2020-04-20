Максим Галкин запер Аллу Пугачеву и запрещает ей выходить на улицу

Супруг Примадонны не пускает к ней посторонних — общаться можно только с членами семьи и няней двойняшек. Галкин переживает, что Пугачева может повторить судьбу Надежды Бабкиной и Льва Лещенко, оказавшихся в реанимации с двусторонней пневмонией.