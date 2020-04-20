Бойфренд Анны Седоковой покрасил ей корни и признался, что будет любить ее любой

Мы ни на что не намекаем, но, кажется, Анна Седокова нашла того самого, который и на руках будет носить, и с тремя ее детьми гулять, и даже красить своей возлюбленной волосы.
Счастливая и влюбленная Седокова поделилась с поклонниками видео, в котором Янис Тимма, баскетболист подмосковных «Химок», закрашивает девушке своей мечты отросшие корни.
Экс-участница «ВИА Гры» при съемке ролика использовала смешную маску с беззубым ртом, большими щеками и носом, а также бровями, которые колосятся похлеще, чем у Алены Шишковой.
Анна поинтересовалась, будет ли Янис любить ее, даже если она будет выглядеть так, как на видео. Тимма, ни секунды не задумываясь, ответил утвердительно.
«Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен! И принимает тебя со всеми твоими (как тебе кажется) несовершенствами. Мы научились делать все сами, и, кажется, это начало у нас получаться. Так что у меня лично имеется много плюсов карантина и самоизоляции», — подписала звезда смешное и трогательное видео.
Кажется, в этой парочке царит любовь и гармония, и даже на самоизоляции они продолжают ворковать друг с другом, а не ругаются, как многие. Впрочем, кто знает, что происходит в их квартире, когда певица и баскетболист не снимают видео в Инстаграм.
20 апреля 2020 · ·
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