Бойфренд Анны Седоковой покрасил ей корни и признался, что будет любить ее любой

Мы ни на что не намекаем, но, кажется, Анна Седокова нашла того самого, который и на руках будет носить, и с тремя ее детьми гулять, и даже красить своей возлюбленной волосы.

Счастливая и влюбленная Седокова поделилась с поклонниками видео, в котором Янис Тимма, баскетболист подмосковных «Химок», закрашивает девушке своей мечты отросшие корни.