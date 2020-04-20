Оксана Самойлова поделилась роликом, в котором двухлетняя Майя, засыпая, пытается доесть свой обед. В какой-то момент малышка практически проваливается в сон, но все же продолжает бороться и засовывает в рот ломтик то ли киви, то ли огурца.
«Все мы сейчас немного Майя», — шутливо подписала ролик Самойлова. Сложно не согласиться! Действительно, с началом карантина многие стали больше спать и больше есть.
«Узнаю себя!», «Вот даже сейчас сижу и ем... Когда это закончится?», «Mood каждого на карантине», «Когда не знаешь, чего хочешь больше: спать или есть», — посмеялись фолловеры.
Надеемся, что к лету ситуация улучшится, и мы все же сможем выйти из дома. А пока берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности.
20 апреля 2020 · ·
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