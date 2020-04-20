Оксана Самойлова поделилась роликом, в котором двухлетняя Майя, засыпая, пытается доесть свой обед. В какой-то момент малышка практически проваливается в сон, но все же продолжает бороться и засовывает в рот ломтик то ли киви, то ли огурца.

«Все мы сейчас немного Майя», — шутливо подписала ролик Самойлова. Сложно не согласиться! Действительно, с началом карантина многие стали больше спать и больше есть.