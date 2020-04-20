Спать и есть одновременно: дочь Оксаны Самойловой показала, как люди выглядят на карантине

Оксана Самойлова пошутила на тему карантина, опубликовав уморительную трапезу младшей дочери, совмещающей приятное с полезным.

Оксана Самойлова поделилась роликом, в котором двухлетняя Майя, засыпая, пытается доесть свой обед. В какой-то момент малышка практически проваливается в сон, но все же продолжает бороться и засовывает в рот ломтик то ли киви, то ли огурца.

«Все мы сейчас немного Майя», — шутливо подписала ролик Самойлова. Сложно не согласиться! Действительно, с началом карантина многие стали больше спать и больше есть.

«Узнаю себя!», «Вот даже сейчас сижу и ем... Когда это закончится?», «Mood каждого на карантине», «Когда не знаешь, чего хочешь больше: спать или есть», — посмеялись фолловеры.

...
Оксана Самойлова опубликовала очередное забавное видео с одной из своих чудесных дочек
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Надеемся, что к лету ситуация улучшится, и мы все же сможем выйти из дома. А пока берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. 

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Такая сладкая , куколка ! Вообще дети у них замечательные и Оксана молодец , все с юмором снимает , детьми занимается , развивает , умница !
  • Девочка - вылитый отец. Больше всех детей на него похожа.
  • Майя и Ариела-очень симпатичные девочки, хотя обычно меня дети бесят

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