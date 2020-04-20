Доктор Даны Борисовой подтвердил, что у нее случился срыв

Врач, который знает Дану уже давно, сообщил, что телеведущая несколько раз срывалась и злоупотребляла лекарствами.

Дана Борисова

В Сети не раз появлялись предположения о том, что Дана Борисова в последнее время ведет себя неадекватно из-за возвращения былой наркозависимости.

Телеведущая окончательно устала оправдываться перед хейтерами и критиками, поэтому попросила своего врача прокомментировать ситуацию. Он признал, что срывы у звезды действительно были.

Дана Борисова

«С чего вы взяли, что за историю выздоровления Даны у нее не должно быть ни одного срыва? Из 100 бросивших пить 90 срываются хотя бы один раз в течение первых 4 лет, такова статистика. Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются. За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. Это тоже плохо, срыв есть срыв», — сообщил Марат Агинян.

Также доктор добавил, что Дана знает, как нужно себя вести, и самостоятельно может распоряжаться своими навыками. «Но если ей нужна моя поддержка, если она считает нужным обратиться ко мне, обсудить со мной проблемы, в решении которых я компетентен, я ей помогаю», — заверил Агинян.

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Дана Борисова в прошлом была зависима от запрещенных веществ
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В комментариях многие пожелали Борисовой сил. Поклонники телеведущей надеются, что она сможет взять себя в руки и не допустит больше срывов. Но были и скептики, которым показалось, что Дана вновь выкинет нечто странное. Например, недавно она не соблюдала режим самоизоляции, несмотря на сильный кашель. Из-за этого телеведущая даже схлестнулась с соседями. Кстати, позднее Дана заявила, что у нее обострение хронического бронхита.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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