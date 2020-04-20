Доктор Даны Борисовой подтвердил, что у нее случился срыв

«С чего вы взяли, что за историю выздоровления Даны у нее не должно быть ни одного срыва? Из 100 бросивших пить 90 срываются хотя бы один раз в течение первых 4 лет, такова статистика. Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются. За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. Это тоже плохо, срыв есть срыв», — сообщил Марат Агинян.

Также доктор добавил, что Дана знает, как нужно себя вести, и самостоятельно может распоряжаться своими навыками. «Но если ей нужна моя поддержка, если она считает нужным обратиться ко мне, обсудить со мной проблемы, в решении которых я компетентен, я ей помогаю», — заверил Агинян.