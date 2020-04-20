Папа Джиджи Хадид опубликовал редкое фото, на котором модель предстала в кроп-топе. Сейчас 24-летняя знаменитость обнажает тело редко. И на это есть весомая, по ее мнению, причина.
Дело в том, что все тело Джиджи усыпано родинками. Еще в 2016-м году модель признавалась, что мечтает от них избавиться, но все не так просто. Врачи говорят, что удаление такого большого количества образований может быть опасным для здоровья.
Благодаря поддержке тогдашнего бойфренда Зейна Малика и мамы Йоланды Хадид, Джиджи оставила попытки избавиться от ненавистного «изъяна», однако стала его тщательно маскировать.
Хадид крайне редко появляется на публике в открытых нарядах, а если и участвует в откровенных фотосессиях, то позирует вполоборота или просит ретушировать снимки.
Верные поклонники знаменитости не теряют надежды, что когда-нибудь Джиджи поймет, что родинки — это часть ее уникальности, которая делает ее неповторимой и ничуть не вредит привлекательности.
20 апреля 2020 · ·
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