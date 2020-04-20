«Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас ''Воистину Воскресе'' телевизору с трансляцией, отсутствие причастия.... Оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много, что мы можем чувствовать сопричастность Божественному даже находясь вне церкви», — сообщила звезда.

В комментариях многие восхитились тем, какой красивой предстала Михалкова на фото. «Анечка, вы очень красивая! Естественность, женственность, мягкость, мудрость, ум — все отражается в глазах!», «Аня, вы великолепны!», «Какая настоящая красота без операций», — писали фолловеры.