На днях Анна Михалкова разместила пост в Инстаграме. Актриса поздравила всех с Пасхой и показала свою новую фотографию. 45-летняя Анна выглядела очень свежо, умиротворенно и молодо на снимке без макияжа и следов фотошопа. Она выдержала пост, потому некоторые подписчики отметили, что Михалкова похудела.
«Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас ''Воистину Воскресе'' телевизору с трансляцией, отсутствие причастия.... Оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много, что мы можем чувствовать сопричастность Божественному даже находясь вне церкви», — сообщила звезда.
В комментариях многие восхитились тем, какой красивой предстала Михалкова на фото. «Анечка, вы очень красивая! Естественность, женственность, мягкость, мудрость, ум — все отражается в глазах!», «Аня, вы великолепны!», «Какая настоящая красота без операций», — писали фолловеры.
Кстати, Анна Михалкова не так давно приняла решение больше не бороться с лишним весом. Актриса принимает себя такой, какая она есть.
20 апреля 2020 · ·
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