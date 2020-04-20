Доктор Мясников признался, что уже переболел коронавирусом

По словам доктора, он прошел тест, который выявил наличие антител в его организме. Это и заставило Мясникова предположить, что он уже перенес COVID-19 еще до того, как болезнь начала стремительно распространяться по всей стране.

«Так вот факт — анализ на антитела показывает, что я видимо перенес коронавирусную инфекцию, поскольку у меня есть антитела к ней. Но я этого даже и не заметил! Жил как жил, бегал, прыгал, подтягивался, купался в ледяных реках. Выпивал по чуть-чуть... Вот коронавирус посидел во мне, посидел, понял, что каши не сваришь и ушел. А антитела остались, надеюсь, теперь будут меня защищать», — написал врач в своем Инстаграме.

Напомним, в России зафиксировано 4 268 случаев коронавируса за последние сутки. Всего зарегистрирован 47 121 случай COVID-19 в 85 регионах. Число выздоровевших составляет 3 446 человек.

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