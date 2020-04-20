Доктор Мясников признался, что уже переболел коронавирусом

20 апреля стало известно, что глава Информационного центра операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников уже переболел COVID-19. Так утверждал сам медик в эфире шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.
«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то (коронавирус, — прим. ред.), либо я вообще его не заметил», — цитирует Мясникова РИА Новости.
По словам доктора, он прошел тест, который выявил наличие антител в его организме. Это и заставило Мясникова предположить, что он уже перенес COVID-19 еще до того, как болезнь начала стремительно распространяться по всей стране.
«Так вот факт — анализ на антитела показывает, что я видимо перенес коронавирусную инфекцию, поскольку у меня есть антитела к ней. Но я этого даже и не заметил! Жил как жил, бегал, прыгал, подтягивался, купался в ледяных реках. Выпивал по чуть-чуть... Вот коронавирус посидел во мне, посидел, понял, что каши не сваришь и ушел. А антитела остались, надеюсь, теперь будут меня защищать», — написал врач в своем Инстаграме.
Напомним, в России зафиксировано 4 268 случаев коронавируса за последние сутки. Всего зарегистрирован 47 121 случай COVID-19 в 85 регионах. Число выздоровевших составляет 3 446 человек.
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20 апреля 2020 · ·
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