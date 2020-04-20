Доктор Мясников признался, что уже переболел коронавирусом

Александр Мясников сообщил, что тест показал наличие антител в его организме. Следовательно, он уже мог перенести COVID-19.

Александр Мясников

20 апреля стало известно, что глава Информационного центра операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников уже переболел COVID-19. Так утверждал сам медик в эфире шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то (коронавирус, — прим. ред.), либо я вообще его не заметил», — цитирует Мясникова РИА Новости.

Александр Мясников

По словам доктора, он прошел тест, который выявил наличие антител в его организме. Это и заставило Мясникова предположить, что он уже перенес COVID-19 еще до того, как болезнь начала стремительно распространяться по всей стране.

«Так вот факт — анализ на антитела показывает, что я видимо перенес коронавирусную инфекцию, поскольку у меня есть антитела к ней. Но я этого даже и не заметил! Жил как жил, бегал, прыгал, подтягивался, купался в ледяных реках. Выпивал по чуть-чуть... Вот коронавирус посидел во мне, посидел, понял, что каши не сваришь и ушел. А антитела остались, надеюсь, теперь будут меня защищать», — написал врач в своем Инстаграме.

Напомним, в России зафиксировано 4 268 случаев коронавируса за последние сутки. Всего зарегистрирован 47 121 случай COVID-19 в 85 регионах. Число выздоровевших составляет 3 446 человек.

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20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • А на Марсе этот клоун не был? Еще недавно он вообще отрицал ковид. Марионетка.
  • Говорить можно что угодно...
  • Российскую вакцину в июле обещают. Карантин нужно до всеобщей вакцинации продлевать. У китайцев должна появиться раньше всех вакцина. Не знаю , что они там затаились.
  • сдает на плазму крови с его антителами болеющим?
  • а фиброз легких есть?

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