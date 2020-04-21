Босая, отекшая и без макияжа: как выглядит Кайли Дженнер не в Инстаграме, а в жизни

Часто бывает так, что девушка до и после нанесения макияжа — это два совершенно разных человека. Это случай Кайли Дженнер. И у нас есть доказательства.

20 апреля Кайли отправилась в гости к своей подруге, инстадиве Анастасии Караниколау, которая живет в Беверли-Хиллз. Папарацци подловили Кайли около ее машины. И что тут скажешь, это просто небо и земля по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в Инстаграме бизнесвумен.