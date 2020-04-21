Босая, отекшая и без макияжа: как выглядит Кайли Дженнер не в Инстаграме, а в жизни

Кайли Дженнер в своем Инстаграме и в обычной жизни — это будто две разные девушки. Папарацци в очередной раз это подтвердили.

Часто бывает так, что девушка до и после нанесения макияжа — это два совершенно разных человека. Это случай Кайли Дженнер. И у нас есть доказательства.

20 апреля Кайли отправилась в гости к своей подруге, инстадиве Анастасии Караниколау, которая живет в Беверли-Хиллз. Папарацци подловили Кайли около ее машины. И что тут скажешь, это просто небо и земля по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в Инстаграме бизнесвумен.

Дженнер, видимо, не просто так второй раз подряд стала самой молодой миллиардершей в мире. Девушка, которая выпускает косметику, знает, что делает, и идеально владеет искусством мейкапа — ее ненакрашенная и отекшая «версия» практически неузнаваема.

Хотелось бы отметить, что у Кайли на карантине дела идут не очень. Во-первых, она устала сидеть дома и сорвалась к подруге. Во-вторых, Дженнер почему-то шла по дороге босиком (педикюр отменный, мы оценили). В-третьих, она забыла о правильном питании — в руках девушка несла огромную пачку чипсов.

...
Так Кайли Дженнер выглядит в своих соцсетях
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Еще одно доказательство того, что в Инстаграме зачастую нет правды — косметика, фильтры и фотошоп.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Зато моложе выглядит, чем с километровыми ресницами и намалёванными губами уткой. Только вот зачем босиком ходить?
  • Никто не хочет в Америке быть учителем или врачем, все бизнесом занимаются
  • Не удивлюсь, что ее бойфренд от нее ускакал и все время что то принимал...от горя видимо, что обманулся... с утра просыпаешься рядом с ней и что то не то))) выглядит как обычная женщина, НО просто надо быть честной))
  • Обладать. Да я вообще мисс мира, получается

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