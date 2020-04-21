Босая, отекшая и без макияжа: как выглядит Кайли Дженнер не в Инстаграме, а в жизни

Часто бывает так, что девушка до и после нанесения макияжа — это два совершенно разных человека. Это случай Кайли Дженнер. И у нас есть доказательства.
20 апреля Кайли отправилась в гости к своей подруге, инстадиве Анастасии Караниколау, которая живет в Беверли-Хиллз. Папарацци подловили Кайли около ее машины. И что тут скажешь, это просто небо и земля по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в Инстаграме бизнесвумен.
Дженнер, видимо, не просто так второй раз подряд стала самой молодой миллиардершей в мире. Девушка, которая выпускает косметику, знает, что делает, и идеально владеет искусством мейкапа — ее ненакрашенная и отекшая «версия» практически неузнаваема.
Хотелось бы отметить, что у Кайли на карантине дела идут не очень. Во-первых, она устала сидеть дома и сорвалась к подруге. Во-вторых, Дженнер почему-то шла по дороге босиком (педикюр отменный, мы оценили). В-третьих, она забыла о правильном питании — в руках девушка несла огромную пачку чипсов.
Еще одно доказательство того, что в Инстаграме зачастую нет правды — косметика, фильтры и фотошоп.
21 апреля 2020 · ·
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