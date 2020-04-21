«Никогда о ней не слышала»: Серена Уильямс неоднозначно пошутила о своей подруге Меган Маркл

Вот это, мы понимаем, настоящая женская дружба! Прославленная теннисистка Серена Уильямс не стала комментировать переезд своей ближайшей приятельницы Меган Маркл и ее мужа принца Гарри в Лос-Анджелес.
А ведь разговаривала она даже не с репортерами очередного желтого издания, а со своей сестрой Винус и подругой Наоми Кэмпбелл.
Супермодель в рамках своего шоу «Без фильтров» созвонилась с сестрами, которые сейчас находятся в разных домах из-за карантина, и побеседовала с ними об интересующих ее вопросах.
Серену Наоми в частности спросила о том, счастлива ли она за Меган и Гарри, которые недавно из Лондона переехали на родину экс-актрисы.
38-летняя Уильямс попыталась замять разговор. «Я не знаю, о чем ты говоришь, ничего не слышала об этом», — заявила Серена. Кэмпбелл засмеялась и попробовала задать вопрос еще раз. Ответ чуть-чуть видоизменился:
«Никогда ее не видела, никогда о ней не слышала, не знаю ее!»
Кажется, Меган Маркл должна прислать такой лояльной подруге целую корзину вкусностей!
Если вы вдруг забыли, то Серена и Меган — чуть ли не лучшие подружки. Теннисистка была на свадьбе герцогини Сассекской и помогала устраивать ее baby shower. А уже после того, как Маркл родила сына Арчи, она взяла его с собой в Нью-Йорк, когда прилетала на один день, чтобы поддержать подругу на важном матче.
«Я звоню и пишу ей в любое время, плачу, рассказываю о своих эмоциях — она всегда рядом. Она откладывает все и сопереживает мне. Она просто потрясающая. Уверена, что она самый сильный, хороший и милый человек из всех людей, кого я знаю», — рассказывала Серена о подруге.
21 апреля 2020 · ·
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