«Никогда о ней не слышала»: Серена Уильямс неоднозначно пошутила о своей подруге Меган Маркл

Вот это, мы понимаем, настоящая женская дружба! Прославленная теннисистка Серена Уильямс не стала комментировать переезд своей ближайшей приятельницы Меган Маркл и ее мужа принца Гарри в Лос-Анджелес.

А ведь разговаривала она даже не с репортерами очередного желтого издания, а со своей сестрой Винус и подругой Наоми Кэмпбелл.