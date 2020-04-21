«Никогда о ней не слышала»: Серена Уильямс неоднозначно пошутила о своей подруге Меган Маркл

Говорят, что женской дружбы не бывает. Неправда, она еще как существует! Посмотрите на Меган Маркл и Серену Уильямс.

Вот это, мы понимаем, настоящая женская дружба! Прославленная теннисистка Серена Уильямс не стала комментировать переезд своей ближайшей приятельницы Меган Маркл и ее мужа принца Гарри в Лос-Анджелес.

А ведь разговаривала она даже не с репортерами очередного желтого издания, а со своей сестрой Винус и подругой Наоми Кэмпбелл.

Супермодель в рамках своего шоу «Без фильтров» созвонилась с сестрами, которые сейчас находятся в разных домах из-за карантина, и побеседовала с ними об интересующих ее вопросах.

Серену Наоми в частности спросила о том, счастлива ли она за Меган и Гарри, которые недавно из Лондона переехали на родину экс-актрисы.

38-летняя Уильямс попыталась замять разговор. «Я не знаю, о чем ты говоришь, ничего не слышала об этом», — заявила Серена. Кэмпбелл засмеялась и попробовала задать вопрос еще раз. Ответ чуть-чуть видоизменился:

«Никогда ее не видела, никогда о ней не слышала, не знаю ее!»

Кажется, Меган Маркл должна прислать такой лояльной подруге целую корзину вкусностей!

Если вы вдруг забыли, то Серена и Меган — чуть ли не лучшие подружки. Теннисистка была на свадьбе герцогини Сассекской и помогала устраивать ее baby shower. А уже после того, как Маркл родила сына Арчи, она взяла его с собой в Нью-Йорк, когда прилетала на один день, чтобы поддержать подругу на важном матче.

...
Серена Уильямс и Меган Маркл невероятно близки
1 из 8

«Я звоню и пишу ей в любое время, плачу, рассказываю о своих эмоциях — она всегда рядом. Она откладывает все и сопереживает мне. Она просто потрясающая. Уверена, что она самый сильный, хороший и милый человек из всех людей, кого я знаю», — рассказывала Серена о подруге. 

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Я так же отвечаю, когда донимают журналисты с расспросами про моего очень известного папу.
  • А как же Каролин Возяцки?)) Вроде тоже не разлей вода и лучшие подружки)) Тем более когда датчанка из тенниса ушла. Серена какая-то насквозь фальшивая в своей дружбе, комплиментах и улыбочках.
  • Чота ржу ))) Сирену забыли предупредить, что ли, что они подружки? А интересно, Клуни с женой помнят еще, что они большие друзья Ме-Ме?
  • Маркл Серене как чёрная метка, проигрыш был зачётный.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633