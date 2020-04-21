Почему 33-летняя красавица Playboy покончила с собой

Эшли Маттингли было всего 33 года, когда она решила отнять у себя жизнь. Девушка долго боролась с зависимостями.

Бывшая девушка Playboy Эшли Маттингли скончалась в возрасте 33 лет. Об этом сообщило издание E! Online.

Отдел медицинской экспертизы округа Трэвис в Остине, штат Техас, уже подтвердил эту новость, однако пока что не раскрыл причину смерти красавицы-блондинки. Семья Эшли, впрочем, уже выступила с заявлением и сообщила, что это было самоубийство. 

«Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но она хотела выздороветь и работала над этим», — говорится в официальном заявлении семьи.

Родственники Маттингли также уточнили, что заберут себе щенка, которого блондинка завела совсем недавно. Она надеялась, что забота о маленьком существе поможет ей победить свою зависимость.

«В рамках продолжающегося расследования у полиции есть записи, которые она оставила перед тем, как покончить с собой, и мы с нетерпением ждем, когда сможем их увидеть. У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней», — отметили безутешные родственники.

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Эшли Маттингли стала известна в 2011 году после того, как стала девушкой марта журнала Playboy. Ее тяготила публичность — она старалась избегать внимания и тесно общалась со своими близкими. 

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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