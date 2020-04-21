Почему 33-летняя красавица Playboy покончила с собой

«Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но она хотела выздороветь и работала над этим», — говорится в официальном заявлении семьи.

Родственники Маттингли также уточнили, что заберут себе щенка, которого блондинка завела совсем недавно. Она надеялась, что забота о маленьком существе поможет ей победить свою зависимость.