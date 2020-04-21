Инсайдеры: принц Гарри перенес операцию по пересадке волос

Ни для кого не секрет, что мужская часть британской королевской семьи страдает от генетической предрасположенности к облысению. Есть мнение, что, в отличие от родственников, принц Гарри решил не закрывать глаза на эту проблему. 

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Увы, мужчины из династии Виндзоров склонны к стремительному облысению. К примеру, принцу Уильяму еще не исполнилось и 35 лет, когда он лишился большей части волос. 

Принц Гарри тоже давно столкнулся с этой неприятной проблемой. 

Вот уже несколько лет на фотографиях легко просматривается проплешина на голове мужчины — и пусть пока не такая явная, как у старшего брата, но довольно крупная и заметная. 

Принц Гарри, Меган Маркл

Кажется, принцу Уильяму эта генетическая особенность не приносит дискомфорта. А вот Гарри, по слухам, очень переживает из-за потери волос и не готов смириться со скорым облысением.  

Именно поэтому, если верить инсайдерам, во время семейных каникул в декабре 2019-го принц обратился в престижную трихологическую клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, что находится в Лондоне. 

«Визит Гарри вызвал настоящий ажиотаж в заведении. Эта компания очень престижная и считается одним из лучших мест в мире по лечению облысения», — раскрыл анонимный работник клиники изданию Express. 

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Принц Гарри борется с облысением
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По словам неназванного источника, принцу провели операцию по трансплантации волос. Также Гарри уже обсудил с экспертами клиники другие способы решения проблемы, если пересадка не даст удовлетворительного результата. 

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

5
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  • Лысина ему не идет. Пусть делает все, что угодно с этой проблемой, есть ведь средства и возможности.
  • Он очень похож на королеву, даже носы одинаковые.
  • Даже если и так - молодец. Хотя я очень люблю лысых, но наш Брилев на тв с пересадкой хорош очень.
  • какой он рыжий)))

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