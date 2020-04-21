Инсайдеры: принц Гарри перенес операцию по пересадке волос

Увы, мужчины из династии Виндзоров склонны к стремительному облысению. К примеру, принцу Уильяму еще не исполнилось и 35 лет, когда он лишился большей части волос.
Принц Гарри тоже давно столкнулся с этой неприятной проблемой.
Вот уже несколько лет на фотографиях легко просматривается проплешина на голове мужчины — и пусть пока не такая явная, как у старшего брата, но довольно крупная и заметная.
Кажется, принцу Уильяму эта генетическая особенность не приносит дискомфорта. А вот Гарри, по слухам, очень переживает из-за потери волос и не готов смириться со скорым облысением.
Именно поэтому, если верить инсайдерам, во время семейных каникул в декабре 2019-го принц обратился в престижную трихологическую клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, что находится в Лондоне.
«Визит Гарри вызвал настоящий ажиотаж в заведении. Эта компания очень престижная и считается одним из лучших мест в мире по лечению облысения», — раскрыл анонимный работник клиники изданию Express.
По словам неназванного источника, принцу провели операцию по трансплантации волос. Также Гарри уже обсудил с экспертами клиники другие способы решения проблемы, если пересадка не даст удовлетворительного результата.
21 апреля 2020 · ·
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