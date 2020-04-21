Инсайдеры: принц Гарри перенес операцию по пересадке волос

Увы, мужчины из династии Виндзоров склонны к стремительному облысению. К примеру, принцу Уильяму еще не исполнилось и 35 лет, когда он лишился большей части волос.

Принц Гарри тоже давно столкнулся с этой неприятной проблемой.

Вот уже несколько лет на фотографиях легко просматривается проплешина на голове мужчины — и пусть пока не такая явная, как у старшего брата, но довольно крупная и заметная.