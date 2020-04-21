В Инстаграме 7-летнего Платона Шепелева-Фриске, который, судя по всему, ведется поклонниками звездной семьи, появилось трогательное видео, в котором совместные фотографии с Натальей Фриске смонтированы под детскую песню-поздравление, но самое интересное находится в подписи.
Сын погибшей певицы поздравил тетю стихотворением! В Сети уверены, что звездный наследник не сам сочинил эти простые строки — стихи можно найти на сайтах, посвященных дням рождения.
Впрочем, какая разница, сам Платон сложил стих или нет. Главное — внимание, а его Наталья Фриске получила в избытке и даже репостнула стихотворение в свои инстаграм-истории. Знаменитость поздравили родственники, близкие друзья и верные подписчики.
Но среди всех поздравлений милое видео племянника было, пожалуй, самым трогательным и важным. С днем рождения!
21 апреля 2020 · ·
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