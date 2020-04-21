Стихи для тети: именинница Наталья Фриске поделилась поздравлением от фан-клуба Платона

Сегодня Наталье Фриске исполнилось 34 года. С днем рождения ее поздравил любимый племянник, причем сделал это... в стихах. В свои-то 7 лет!

В Инстаграме 7-летнего Платона Шепелева-Фриске, который, судя по всему, ведется поклонниками звездной семьи, появилось трогательное видео, в котором совместные фотографии с Натальей Фриске смонтированы под детскую песню-поздравление, но самое интересное находится в подписи.

Сын погибшей певицы поздравил тетю стихотворением! В Сети уверены, что звездный наследник не сам сочинил эти простые строки — стихи можно найти на сайтах, посвященных дням рождения.

Впрочем, какая разница, сам Платон сложил стих или нет. Главное — внимание, а его Наталья Фриске получила в избытке и даже репостнула стихотворение в свои инстаграм-истории. Знаменитость поздравили родственники, близкие друзья и верные подписчики.

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21 апреля Наталья Фриске отмечает день рождения
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Но среди всех поздравлений милое видео племянника было, пожалуй, самым трогательным и важным. С днем рождения!

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Что я только что прочитала? Фан-клуб ребенка Фриске? Совсем народ рехнулся, вот заняться нечем!🤦🏼‍♀️
  • Все бы было хорошо, если б семья Фриски сохранила нормальные отношения с отцом ребенка а не позорились бы на ток шоу...
  • Охота ей с чужим ребенком таскаться? Жила бы уже своей жизнью, а не чужой и воспоминаниями!

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