Пустой холодильник и 2 дня на кефире: Яна Рудковская объявила лишним кг войну

На одной из полок сиротливо лежит бутылка кефира, а единственным «аксессуаром» в этой грустной композиции служит та самая знаменитая «повесившаяся мышь». Кажется, Яна настроена решительно, о чем она и поведала в подписи к снимку.

«Доброе утро всем! Сегодня #рубрикамоизавтраки не будет, так как грешила эти дни и ела. Сегодня только кефир. Был правда транзишин к семейному холодильнику, но выстояла и допила свой кефир! Больше не подхожу, а обещаю 48 часов сидеть на кефире и минералочке! Кто со мной, минус 2 кг за 2 дня! Проверено», — заметила Рудковская.