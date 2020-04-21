Пустой холодильник и 2 дня на кефире: Яна Рудковская объявила лишним кг войну

Яна Рудковская временно закрыла свою рубрику «мои завтраки» и села на жесткую диету, чтобы избавиться от лишних кг.

Яна Рудковская

21 апреля Яна Рудковская разместила новый пост в своем Инстаграме. Фолловеры звезды с нетерпением ждали очередной красивый снимок из рубрики «мои завтраки», но вместо этого в кадре Яна замерла... возле пустого холодильника.

Яна Рудковская

На одной из полок сиротливо лежит бутылка кефира, а единственным «аксессуаром» в этой грустной композиции служит та самая знаменитая «повесившаяся мышь». Кажется, Яна настроена решительно, о чем она и поведала в подписи к снимку.

«Доброе утро всем! Сегодня #рубрикамоизавтраки не будет, так как грешила эти дни и ела. Сегодня только кефир. Был правда транзишин к семейному холодильнику, но выстояла и допила свой кефир! Больше не подхожу, а обещаю 48 часов сидеть на кефире и минералочке! Кто со мной, минус 2 кг за 2 дня! Проверено», — заметила Рудковская.

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Яна Рудковская хочет похудеть
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Судя по готовности Яны сражаться с лишним весом, она действительно вскоре поделится первыми результатами. Однако некоторых фолловеров пугает, что Рудковская выбрала слишком радикальный способ похудеть. «Вода с кефиром просто жесть, мне кажется даже больше сбросить можно!», «Яна, вы и так тонкая и изящная! Просто статуэточка», — сообщили подписчики. Кстати, сейчас знаменитость весит всего 53 кг.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Я бы от такого питания падала бы в обмороки..
  • Минус то минус но потом плюс 5. Проверено

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