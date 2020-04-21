«Одноразовые чемпионки»: австрийская фигуристка оскорбительно высказалась об ученицах Этери Тутберидзе

Беатрикс Шуба отпустила шпильку в адрес Этери Тутберидзе. Спортсменка обвинила тренера в том, что ее воспитанницы чересчур быстро заканчивают карьеру и гробят здоровье на тренировках.

Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба едко прокомментировала методы Этери Тутберидзе. По ее мнению, ученицы тренера — «одноразовые чемпионки», которые способны конкурировать максимум до 17 лет.

В качестве примера Шуба привела фигуристку Александру Трусову, у которой в программе есть сразу несколько четверных прыжков. Как считает Шуба, такие гении как Трусова недолговечны.

Беатрикс отметила, что с возрастом девочкам становится все труднее исполнять сложные элементы, к тому же им в спину дышат восходящие звезды фигурного катания. Шуба не может понять, как можно закончить карьеру в 17 лет, намекая на Алину Загитову, которая взяла перерыв, как только начала проигрывать более молодым соперницам.

«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают», — заявила спортсменка порталу «Бизнес-online».

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Этери Тутберидзе критикуют, несмотря на феноменальные успехи ее воспитанниц
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Австрийская фигуристка подчеркнула, что здоровье спортсменок подкашивают изнурительные тренировки, а между тем девочкам еще предстоит стать мамами. Беатрикс заявила, что никогда бы не разрешила своей дочери прыгать четверные в 11 лет и считает, что Тутберидзе следует прокомментировать сложившуюся ситуацию.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Сказанное, абсолютно справедливо. Это как эти девочки занимаются, что выгорают как спички. Сил не остаётся, желание убито. Этери из них выжимает всё, из совсем ещё детей, получает медаль и дальше берет новых, из "старых" все выжато, здоровье подорвано. Родители, которые позволяют творить подобное со своими детьми, так же зациклены на медалях, а не на здоровье, физическом и психологическом, своих детей.
  • Вытягивают из детей все соки, причем как в физическом, так и эмоциональном плане. И на обочину большого спорта выкидывают. Занимайтесь дальше, чем хотите. Считаю, что тут не сколько тренеры виноваты в таком потребительском отношении, сколько родители. Их тщеславие.
  • Правильно, давно пора плюнуть в тех, кто использует детей для личной выгоды
  • Ну так ведь чистую правду говорит.
  • На колу мочало, начиная сначала)
  • Большой спорт это не про здоровье все прекрасно знают, но обязательно надо плюнуть в сторону Этери.
  • Ну высказалась .. и что? У них в Австрии вон все лыжники с угробленным здоровьем, поголовно все как есть астматики и вообще очень больные люди.... мы же их не критикуем...у всех свои приколы, зачем критиковать-то?
  • Я тоже согласна где Липницкая,Сотникова? И почему они исчезают?
  • Полностью согласна со сказанным. Я против большого спорта в принципе. Но еще больше я против использования детей в этом спорте, когда они сами не способны в силу возраста дать отказ, они не понимают происходящего и последствий. Нужно вводить ограничения на детские тренировки. Пусть усложняют элементы, количество часов и нагрузки по достижению совершеннолетия.

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