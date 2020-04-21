Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба едко прокомментировала методы Этери Тутберидзе. По ее мнению, ученицы тренера — «одноразовые чемпионки», которые способны конкурировать максимум до 17 лет.
В качестве примера Шуба привела фигуристку Александру Трусову, у которой в программе есть сразу несколько четверных прыжков. Как считает Шуба, такие гении как Трусова недолговечны.
Беатрикс отметила, что с возрастом девочкам становится все труднее исполнять сложные элементы, к тому же им в спину дышат восходящие звезды фигурного катания. Шуба не может понять, как можно закончить карьеру в 17 лет, намекая на Алину Загитову, которая взяла перерыв, как только начала проигрывать более молодым соперницам.
«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают», — заявила спортсменка порталу «Бизнес-online».
Австрийская фигуристка подчеркнула, что здоровье спортсменок подкашивают изнурительные тренировки, а между тем девочкам еще предстоит стать мамами. Беатрикс заявила, что никогда бы не разрешила своей дочери прыгать четверные в 11 лет и считает, что Тутберидзе следует прокомментировать сложившуюся ситуацию.
21 апреля 2020 · ·
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