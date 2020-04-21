Беатрикс отметила, что с возрастом девочкам становится все труднее исполнять сложные элементы, к тому же им в спину дышат восходящие звезды фигурного катания. Шуба не может понять, как можно закончить карьеру в 17 лет, намекая на Алину Загитову, которая взяла перерыв, как только начала проигрывать более молодым соперницам.

«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают», — заявила спортсменка порталу «Бизнес-online».