Владимир Высоцкий несколько лет состоял в отношениях с актрисой Татьяной Иваненко. Тогда об их романе знали многие в театральных кругах — влюбленные не пытались скрыть свои чувства.

В 1972 году Татьяна родила дочь Анастасию. Девочка носила мамину фамилию, поэтому многие тогда решили, что она является наследницей знаменитого поэта. Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж, а в 1999 году на свет появилась ее дочь Арина Иваненко.