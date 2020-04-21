Владимир Высоцкий несколько лет состоял в отношениях с актрисой Татьяной Иваненко. Тогда об их романе знали многие в театральных кругах — влюбленные не пытались скрыть свои чувства.
В 1972 году Татьяна родила дочь Анастасию. Девочка носила мамину фамилию, поэтому многие тогда решили, что она является наследницей знаменитого поэта. Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж, а в 1999 году на свет появилась ее дочь Арина Иваненко.
Сейчас девушка учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. На днях журналисты связались с подругой предполагаемой внучки Владимира Высоцкого и выяснили, считает ли она легендарного поэта своим дедом.
Подруга звездной наследницы подтвердила, что даже в вузе все в курсе, чья внучка у них учится. По ее словам, Арина очень гордится своим дедушкой. Также девушка рассказала, что с личной жизнью Иваненко все отлично.
«Любимый человек у меня есть. Просто общаюсь с друзьями. А к своим внешним данным отношусь вполне разумно — радуюсь тому, что Бог и родители дали! Спасибо за проявленный ко мне интерес», — передала «Экспресс-газете» слова Арины ее приятельница.
21 апреля 2020 · ·
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