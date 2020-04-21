21-летняя внучка Владимира Высоцкого выросла породистой красавицей и учится в медуниверситете

Журналисты выяснили, где живет, чем занимается и как выглядит внучка великого поэта Владимира Высоцкого. Спойлер: девушка выросла редкой красавицей!

Владимир Высоцкий несколько лет состоял в отношениях с актрисой Татьяной Иваненко. Тогда об их романе знали многие в театральных кругах — влюбленные не пытались скрыть свои чувства. 

В 1972 году Татьяна родила дочь Анастасию. Девочка носила мамину фамилию, поэтому многие тогда решили, что она является наследницей знаменитого поэта. Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж, а в 1999 году на свет появилась ее дочь Арина Иваненко.

Сейчас девушка учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. На днях журналисты связались с подругой предполагаемой внучки Владимира Высоцкого и выяснили, считает ли она легендарного поэта своим дедом.

Подруга звездной наследницы подтвердила, что даже в вузе все в курсе, чья внучка у них учится. По ее словам, Арина очень гордится своим дедушкой. Также девушка рассказала, что с личной жизнью Иваненко все отлично.

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Журналисты нашли внучку Владимира Высоцкого
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«Любимый человек у меня есть. Просто общаюсь с друзьями. А к своим внешним данным отношусь вполне разумно — радуюсь тому, что Бог и родители дали! Спасибо за проявленный ко мне интерес», — передала «Экспресс-газете» слова Арины ее приятельница.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Породистая красавица)) на ум сразу лошадь приходит. Девушка, несмотря на юный возраст, уже подкорректировала свою, на мой взгляд, довольно обычную внешность.
  • Такая ужасная фамилия хохляцкая, почему не дали фамилию отца тогда Анастасии
  • Инстачика с надутым ртом
  • На породы систематизируют животных.
  • Очень красивая! Загляденье!Прямо как внучка Кобзона.

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