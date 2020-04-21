«Трагичная, волшебная»: голливудский ловелас раскрыл подробности романа с юной Джоли

60-летний голливудский сердцеед Вэл Килмер выпустил мемуары, в которых открыл правду об отношениях с Анджелиной Джоли. Судя по всему, он до сих пор не может забыть экс-возлюбленную.

Незадолго до съемок «Мистер и миссис Смит», где между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом зажглась искра, актриса снималась в фильме «Александр» вместе с Вэлом Килмером.

Тогда Вэл считался одним из главных голливудских сердцеедов — актер был звездой боевиков и встречался с топовыми моделями, певицами и актрисами, среди которых была Шер, Синди Кроуфорд и... Анджелина Джоли.

Звезды были неразлучны на съемочной площадке, там между ними и вспыхнула страсть. Вэл сыграл колоритного царя Македонии Филиппа II, а Анджелина — его красавицу-жену Олимпиаду Эпирскую.

Спустя 16 лет Килмер выпустил мемуары «Я твой Гекльберри», в которых вспомнил бурный, но непродолжительный роман с актрисой в 2004 году и признался, что это приключение однозначно того стоило.

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Вэл Килмер поведал о своем бурном романе с Анджелиной Джоли
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«Я был спасен из ледяного ада одиночества ангелом. Возможно, самым душевным и серьезным из всех. Анджелиной. Кода люди спрашивают меня, какая Анджелина на самом деле, я всегда отвечаю, что она такая же, как и все женщины и все суперзвезды, но только более. Более прекрасная, более мудрая, более трагичная, более волшебная, более приземленная. Стоило ли оно того? Определенно», — откровенно заявил актер.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Его бы кто из алкогольного ада вовремя вытащил, не пришлось бы на старости лет воспоминаниями о романах с посредственными актрисами промышлять! И столь высокопарным и тошнотворным стилем. Вдвойне за него грустно.
  • Я помню этого актёра по неудачным дешёвым фильмам. Включаешь фильм, видишь его лицо, значит будет дешёвый фильме с дурацкими спецэфектами
  • Килмер в свое время был хорош. И он хороший актер, действительно может играть. Собственно в Александре играл как актер именно он, его Филипп получился очень жизненным в отличие от Александра- Фарелла. А сейчас он кажется болеет, онкология (
  • Ах, как красиво сказал.

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