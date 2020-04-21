Незадолго до съемок «Мистер и миссис Смит», где между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом зажглась искра, актриса снималась в фильме «Александр» вместе с Вэлом Килмером.

Тогда Вэл считался одним из главных голливудских сердцеедов — актер был звездой боевиков и встречался с топовыми моделями, певицами и актрисами, среди которых была Шер, Синди Кроуфорд и... Анджелина Джоли.