Незадолго до съемок «Мистер и миссис Смит», где между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом зажглась искра, актриса снималась в фильме «Александр» вместе с Вэлом Килмером.
Тогда Вэл считался одним из главных голливудских сердцеедов — актер был звездой боевиков и встречался с топовыми моделями, певицами и актрисами, среди которых была Шер, Синди Кроуфорд и... Анджелина Джоли.
Звезды были неразлучны на съемочной площадке, там между ними и вспыхнула страсть. Вэл сыграл колоритного царя Македонии Филиппа II, а Анджелина — его красавицу-жену Олимпиаду Эпирскую.
Спустя 16 лет Килмер выпустил мемуары «Я твой Гекльберри», в которых вспомнил бурный, но непродолжительный роман с актрисой в 2004 году и признался, что это приключение однозначно того стоило.
«Я был спасен из ледяного ада одиночества ангелом. Возможно, самым душевным и серьезным из всех. Анджелиной. Кода люди спрашивают меня, какая Анджелина на самом деле, я всегда отвечаю, что она такая же, как и все женщины и все суперзвезды, но только более. Более прекрасная, более мудрая, более трагичная, более волшебная, более приземленная. Стоило ли оно того? Определенно», — откровенно заявил актер.
21 апреля 2020 · ·
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