Ранее модель рассказывала, что дочь может в любой момент пойти в гости к папе и пообщаться с маленьким братом Ратмиром. «Алиса любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — делилась Шишкова.