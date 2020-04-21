«У нас странная семейка»: Алена Шишкова высказалась об отношениях с Тимати и Алисой

Алена Шишкова рассказала о своей нетипичной семье и отношениях между ее членами. Знаменитость признала, что ее случай среднестатистическим не назовешь, но всех все устраивает.

В эпоху Инстаграма любой подписчик может задать интересующий его вопрос напрямую знаменитости в надежде получить искренний ответ. Алена Шишкова периодически выходит на связь со своими поклонниками именно с этой целью.

Подписчики признались, что не понимают, с кем сейчас живет Алиса. Дело в том, что и Алена, и Симона практически каждый день выкладывают фотографии с девочкой, и складывается ощущение, что звездная наследница пребывает в двух местах одновременно.

«Да, у нас странная семейка. Семейка Аддамс», — так прокомментировала ситуацию Алена. Шишкова объяснила, что живет совсем рядом с бывшим возлюбленным, поэтому Алиса часто у них бывает.

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Алена Шишкова объяснила, почему Алиса периодически появляется в Инстаграме Тимати и Симоны
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Ранее модель рассказывала, что дочь может в любой момент пойти в гости к папе и пообщаться с маленьким братом Ратмиром. «Алиса любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — делилась Шишкова.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Алена, дело в том, что Алиса, папа Алисы, бабушка Алисы и братик Ратик - это понятно, что одна семья. Настя Решетова пока еще тоже там крутится в этой семье, при сыне, видно Симоне двое маленьких детей не под силу. А вы? Кто вы в этой семье?

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