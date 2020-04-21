В эпоху Инстаграма любой подписчик может задать интересующий его вопрос напрямую знаменитости в надежде получить искренний ответ. Алена Шишкова периодически выходит на связь со своими поклонниками именно с этой целью.
Подписчики признались, что не понимают, с кем сейчас живет Алиса. Дело в том, что и Алена, и Симона практически каждый день выкладывают фотографии с девочкой, и складывается ощущение, что звездная наследница пребывает в двух местах одновременно.
«Да, у нас странная семейка. Семейка Аддамс», — так прокомментировала ситуацию Алена. Шишкова объяснила, что живет совсем рядом с бывшим возлюбленным, поэтому Алиса часто у них бывает.
Ранее модель рассказывала, что дочь может в любой момент пойти в гости к папе и пообщаться с маленьким братом Ратмиром. «Алиса любит Ратика-братика — именно так она его называет — и была очень рада его появлению. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — делилась Шишкова.
21 апреля 2020 · ·
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