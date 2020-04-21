Василиса Володина назвала месяц, который будет еще хуже этого апреля

Василиса Володина отметила, что 2020 год выдался богатым на затмения. «Для астролога они всегда означают тревожный фактор, потому что затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два из шести», — напомнила астролог.

Ведущая «Давай поженимся!» предрекает более тяжелую ситуацию в ближайшее время. По ее мнению, июнь может стать гораздо более опасным месяцем, чем апрель.