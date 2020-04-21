Василиса Володина назвала месяц, который будет еще хуже этого апреля

Василиса Володина отметила, что 2020 год выдался богатым на затмения. «Для астролога они всегда означают тревожный фактор, потому что затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два из шести», — напомнила астролог.
Ведущая «Давай поженимся!» предрекает более тяжелую ситуацию в ближайшее время. По ее мнению, июнь может стать гораздо более опасным месяцем, чем апрель.
«К сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня. Вообще июнь-начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление», — предупредила астролог.
Впрочем, Володина считает, что несмотря на тяжелую ситуацию в мире, апокалипсиса ждать не нужно.
«По некоторым факторам я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуации быть не должно. Меня это пугает, но при этом я абсолютно уверена, что никакого голода и коллапса не произойдет, конечно», — резюмировала Василиса.
21 апреля 2020 · ·
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