Татьяна Буланова опровергла слухи о долгах за ипотеку, которые довели ее до инсульта

Недавно Татьяна Буланова попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Певица все еще находится в больнице, откуда комментирует слухи о своем финансовом положении.

Татьяна Буланова вышла на связь с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию лично. «Мои слова были записаны до того, как я попала в больницу, и были вырваны из контекста!» — эмоционально заявила певица.

В программе «Ты не поверишь!» показали интервью с Татьяной Булановой, в котором она признается в финансовых трудностях, возникших из-за необходимости выплачивать ипотеку. 

Кредитную квартиру в Санкт-Петербурге звезда приобрела для своих сыновей. Желтая пресса поспешила сделать вывод о том, что денежные проблемы и привели к предынсультному состоянию и дальнейшей госпитализации артистки.

Буланова не стала отрицать, что испытывает некоторый недостаток средств, однако заверила, что все наладится: «Конечно, проблемы с деньгами в большей или меньшей степени присутствуют всегда. Мне кажется, нет людей, у кого их нет. Сейчас все столкнулись с этой проблемой. Переживем!»

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Татьяна Буланова вышла на связь из больницы
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Знаменитость уверила «Собеседник», что чувствует себя хорошо и скоро выпишется из больницы.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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