Татьяна Буланова вышла на связь с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию лично. «Мои слова были записаны до того, как я попала в больницу, и были вырваны из контекста!» — эмоционально заявила певица.

В программе «Ты не поверишь!» показали интервью с Татьяной Булановой, в котором она признается в финансовых трудностях, возникших из-за необходимости выплачивать ипотеку.