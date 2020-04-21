Татьяна Буланова вышла на связь с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию лично. «Мои слова были записаны до того, как я попала в больницу, и были вырваны из контекста!» — эмоционально заявила певица.
В программе «Ты не поверишь!» показали интервью с Татьяной Булановой, в котором она признается в финансовых трудностях, возникших из-за необходимости выплачивать ипотеку.
Кредитную квартиру в Санкт-Петербурге звезда приобрела для своих сыновей. Желтая пресса поспешила сделать вывод о том, что денежные проблемы и привели к предынсультному состоянию и дальнейшей госпитализации артистки.
Буланова не стала отрицать, что испытывает некоторый недостаток средств, однако заверила, что все наладится: «Конечно, проблемы с деньгами в большей или меньшей степени присутствуют всегда. Мне кажется, нет людей, у кого их нет. Сейчас все столкнулись с этой проблемой. Переживем!»
Знаменитость уверила «Собеседник», что чувствует себя хорошо и скоро выпишется из больницы.
21 апреля 2020 · ·
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