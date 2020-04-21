Анастасия Решетова не скрывает от публики своего сына, полугодовалого Ратмира. В микроблоге избранницы Тимати то и дело появляются новые фото с малышом.

Фолловеры постоянно спорят в комментариях, на кого больше похож мальчик, — на маму или папу.

Анастасия любит следить за такими дискуссиями и принимать в них участие, показывая фото малыша с разных ракурсов.