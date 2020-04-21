«Теперь видно, на кого Ратмир похож?»: Анастасия Решетова показала детские фото себя и Тимати

Анастасия Решетова по-прежнему пытается понять, в кого пошел ее сын Ратмир. Недавно модель опубликовала очередную порцию своих детских фото и Тимати, чтобы порассуждать о внешности ребенка. 

Тимати, Анастасия Решетова
Тимати и Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова не скрывает от публики своего сына, полугодовалого Ратмира. В микроблоге избранницы Тимати то и дело появляются новые фото с малышом. 

Фолловеры постоянно спорят в комментариях, на кого больше похож мальчик, — на маму или папу. 

Анастасия любит следить за такими дискуссиями и принимать в них участие, показывая фото малыша с разных ракурсов. 

21 апреля она решила снова пообщаться с подписчиками и показала им целый семейный архив. «Мама в детстве/папа в детстве. Черно-белые фото — это папа, если что», — уточнила знаменитость. 

Показав эти снимки, Анастасия захотела поставить своеобразную точку в обсуждениях схожести Ратмира с ней и Тимати. По ним стало понятно, что малыш полностью пошел в отца!

«Теперь видно, на кого Ратмир похож? Или все-таки смесь 50 на 50? Я понимаю, что это не так важно и не сказывается на уровне любви к своему чаду, но все же интересно наблюдать, как проявляются в детях твои черты», — написала все еще немного сомневающаяся Решетова. 

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Анастасия Решетова показала архивные фото, сопоставленные с новыми снимками ее сына Ратмира
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Большинство интернет-пользователей согласилось, что мальчик похож на папу. «Ну просто копия отца!», «Теперь у вас два Тимати», — шутят в Сети. Впрочем, среди подписчиков нашлись и те, кто считает, что Ратмир похож на и Анастасию. «От папы только глаза, остальное мамино», — написала одна из поклонниц Решетовой. 

А как вам кажется, на кого больше похож Ратмир?

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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