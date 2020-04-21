В Сети подозревают, что Наталья Фриске увеличила губы

Новое фото сестры Жанны Фриске натолкнуло фолловеров на подозрения. Губы звезды показались им непривычно пухлыми.

Наталья Фриске

На днях Наталья Фриске поделилась новым снимком в инстаграм-историях. Сестра покойной певицы показала домашнее селфи. 34-летняя звезда выглядит свежо и молодо без макияжа. Правда, внимательных поклонников смутила одна деталь во внешности красавицы.

Наталья Фриске

Некоторым показалось, что губы Фриске выглядят более пухлыми, чем обычно. Поклонники предположили, что Наталья могла прибегнуть к услугам косметолога. 

Однако не стоит забывать и о магии инстафильтров, которые также способны поменять черты лица до неузнаваемости. Вполне вероятно, Наталья воспользовалась одним из них. Сама Фриске не комментировала эту ситуацию, так что пользователям Сети остается лишь строить догадки.

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Наталья Фриске обладает запоминающейся внешностью
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Напомним, 21 апреля Наталья Фриске отметила 34-летие. Одним из самых запоминающихся поздравлений было стихотворение, появившееся в неофициальном Инстаграме Платона Шепелева-Фриске.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Ирина Селиверстова, идите тоже себе увеличте губы, чтобы крепче спать. Будете красивой и подобреете к окружающим людям.

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