В Сети подозревают, что Наталья Фриске увеличила губы

Некоторым показалось, что губы Фриске выглядят более пухлыми, чем обычно. Поклонники предположили, что Наталья могла прибегнуть к услугам косметолога.

Однако не стоит забывать и о магии инстафильтров, которые также способны поменять черты лица до неузнаваемости. Вполне вероятно, Наталья воспользовалась одним из них. Сама Фриске не комментировала эту ситуацию, так что пользователям Сети остается лишь строить догадки.