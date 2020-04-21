В Сети подозревают, что Наталья Фриске увеличила губы

На днях Наталья Фриске поделилась новым снимком в инстаграм-историях. Сестра покойной певицы показала домашнее селфи. 34-летняя звезда выглядит свежо и молодо без макияжа. Правда, внимательных поклонников смутила одна деталь во внешности красавицы.
Некоторым показалось, что губы Фриске выглядят более пухлыми, чем обычно. Поклонники предположили, что Наталья могла прибегнуть к услугам косметолога.
Однако не стоит забывать и о магии инстафильтров, которые также способны поменять черты лица до неузнаваемости. Вполне вероятно, Наталья воспользовалась одним из них. Сама Фриске не комментировала эту ситуацию, так что пользователям Сети остается лишь строить догадки.
Напомним, 21 апреля Наталья Фриске отметила 34-летие. Одним из самых запоминающихся поздравлений было стихотворение, появившееся в неофициальном Инстаграме Платона Шепелева-Фриске.
21 апреля 2020 · ·
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