Деми Мур использует совместный карантин с Уиллисом, чтобы снова с ним сойтись

Деми Мур и Брюс Уиллис уже больше месяца не расстаются друг с другом — экс-супруги оказались вместе в одном доме, когда Америка столкнулась с коронавирусом.

Бывшие возлюбленные веселятся в компании своих дочерей, а вот поклонники Уиллиса уже начали переживать за его брак с моделью Эммой Хеминг. Сама Эмма уверяет, что не против заточения мужа с экс-женой, однако повод для беспокойства, кажется, все же есть.