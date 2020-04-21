Деми Мур использует совместный карантин с Уиллисом, чтобы снова с ним сойтись

Брюс Уиллис и Деми Мур давно находятся под одной крышей вместе с детьми. Вполне возможно, что одна из самых красивых голливудских пар снова сойдется.

Деми Мур и Брюс Уиллис уже больше месяца не расстаются друг с другом — экс-супруги оказались вместе в одном доме, когда Америка столкнулась с коронавирусом.

Бывшие возлюбленные веселятся в компании своих дочерей, а вот поклонники Уиллиса уже начали переживать за его брак с моделью Эммой Хеминг. Сама Эмма уверяет, что не против заточения мужа с экс-женой, однако повод для беспокойства, кажется, все же есть.

Издание NW, ссылаясь на анонимные источники, заявляет: Деми отчаянно хочет вернуть Брюса в семью и делает для этого все возможное. Когда еще, если не сейчас? Ведь вся большая компания заключена в одном доме, а жены Уиллиса рядом нет и не предвидится.

«Деми поняла, что ее старые чувства к Брюсу возобновляются. Она узнала его заново и хочет продолжить это делать после того, как карантин закончится»,— отмечает инсайдер.

Какие женщины используют уловки для того, чтобы вернуть мужа в семью? Конечно, детей. И Мур не исключение. «Она планирует продолжать показывать Брюсу, что семья в нем нуждается. Это будет несложно, она просто завербует для этого своих дочерей, которые обводят Уиллиса вокруг пальца», — утверждает аноним.

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У Деми Мур есть план
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Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет и расстались в 2000 году. У них три дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 26-летняя Талула.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Зачем ей нужен старый Брюс, после того, как она вкусила молодого Эштона?🤷🏼‍♀️

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