«Если не хотите разводиться, действуйте сейчас»: Василиса Володина о том, для кого этот год станет сложным и в любви

В последнее время Василиса Володина активно демонстрирует фолловерам в соцсетях свое мастерство. «Главный звездный астролог страны» понимает, что людям сейчас приходится несладко, поэтому старается помочь заглянуть в будущее.
Знаменитость доказала правдивость своих предсказаний по звездам, поведав, что еще в прошлом году видела нынешние проблемы, — правда, тогда ей никто не верил.
За прошедшие недели Василиса раскрывала, кому стоит опасаться коронавирусной инфекции и какой месяц станет еще сложнее, чем нынешний «каникулярный» апрель.
21 апреля Володина решила отвлечься от пандемии и затронуть не менее важную вечную тему — о личных отношениях.
Звезда представила внушительный график с датами рождения людей, кто в этом году может пережить развод.
«Попавшие в группу V — ваша Венера в этом году трещит и гнется под воздействием высших планет. Для вас сейчас повышен риск сложных ситуаций в любви, а также конфликтов и расставаний. Если обстановка в вашей паре уже так себе, а разводиться еще не хочется, принимайте меры именно сейчас!» — пишет Василиса.
Также Володина предупредила, что у женщин из этой группы V возможны проблемы с репродуктивным здоровьем.
«Не удивляйтесь сбоям цикла, но не забывайте посещать гинеколога. У женщин старше 40-45 лет из этой группы риска могут запуститься климактерические процессы. У тех, кто моложе, беременность не улучшит женское здоровье. Стоит подумать, планировать ее сейчас или инет», — пишет астролог.
21 апреля 2020 · ·
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