«Если не хотите разводиться, действуйте сейчас»: Василиса Володина о том, для кого этот год станет сложным и в любви

Василиса Володина приготовила очередной прогноз для поклонников. На этот раз звездный астролог поведала, кому в этом году следует ждать проблем в личных отношениях, продолжении рода и красоте. 

Василиса Володина
Василиса Володина

В последнее время Василиса Володина активно демонстрирует фолловерам в соцсетях свое мастерство. «Главный звездный астролог страны» понимает, что людям сейчас приходится несладко, поэтому старается помочь заглянуть в будущее. 

Знаменитость доказала правдивость своих предсказаний по звездам, поведав, что еще в прошлом году видела нынешние проблемы, — правда, тогда ей никто не верил. 

За прошедшие недели Василиса раскрывала, кому стоит опасаться коронавирусной инфекции и какой месяц станет еще сложнее, чем нынешний «каникулярный» апрель. 

Василиса Володина

21 апреля Володина решила отвлечься от пандемии и затронуть не менее важную вечную тему — о личных отношениях. 

Звезда представила внушительный график с датами рождения людей, кто в этом году может пережить развод. 

«Попавшие в группу V — ваша Венера в этом году трещит и гнется под воздействием высших планет. Для вас сейчас повышен риск сложных ситуаций в любви, а также конфликтов и расставаний. Если обстановка в вашей паре уже так себе, а разводиться еще не хочется, принимайте меры именно сейчас!» — пишет Василиса. 

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Василиса Володина представила очередной прогноз
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Также Володина предупредила, что у женщин из этой группы V возможны проблемы с репродуктивным здоровьем.

«Не удивляйтесь сбоям цикла, но не забывайте посещать гинеколога. У женщин старше 40-45 лет из этой группы риска могут запуститься климактерические процессы. У тех, кто моложе, беременность не улучшит женское здоровье. Стоит подумать, планировать ее сейчас или инет», — пишет астролог. 

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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