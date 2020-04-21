«Если не хотите разводиться, действуйте сейчас»: Василиса Володина о том, для кого этот год станет сложным и в любви

В последнее время Василиса Володина активно демонстрирует фолловерам в соцсетях свое мастерство. «Главный звездный астролог страны» понимает, что людям сейчас приходится несладко, поэтому старается помочь заглянуть в будущее.

Знаменитость доказала правдивость своих предсказаний по звездам, поведав, что еще в прошлом году видела нынешние проблемы, — правда, тогда ей никто не верил.

За прошедшие недели Василиса раскрывала, кому стоит опасаться коронавирусной инфекции и какой месяц станет еще сложнее, чем нынешний «каникулярный» апрель.