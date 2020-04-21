Ким Чен Ын восстанавливается после операции на сердце

Источники из Северной Кореи подтвердили, что 12 апреля лидер перенес операцию, а сейчас восстанавливается в своем загородном доме. Официальные службы опровергли информацию о его «критическом состоянии».

Ким Чен Ын перестал появляться на публике с 12 апреля. Лидер не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля, а это один из главных праздников в стране.

Прежде северокорейский лидер никогда не позволял себе пропускать торжество, и многим показалось маловероятным, что высший руководитель КНДР мог так запросто не явиться на церемонию.

На прошлой неделе в КНДР прошли испытания боеголовки, но о присутствии лидера на них ничего не сообщается, хотя он всегда появляется на подобных мероприятиях. 

В общем, поводов забеспокоиться о здоровье Ким Чен Ына было предостаточно, что и сделали СМИ. Американские издания в один голос говорят, что руководитель КНДР находится в критическом состоянии, однако источники из Северной Кореи это отрицают.

По информации корейского издания Daily NK, 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за лишнего веса, курения и постоянных переработок.

Сейчас руководитель страны восстанавливается в загородном доме в окружении близких людей, врачей и охраны.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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