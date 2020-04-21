Ким Чен Ын восстанавливается после операции на сердце

Ким Чен Ын перестал появляться на публике с 12 апреля. Лидер не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля, а это один из главных праздников в стране.



Прежде северокорейский лидер никогда не позволял себе пропускать торжество, и многим показалось маловероятным, что высший руководитель КНДР мог так запросто не явиться на церемонию.