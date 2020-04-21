Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Рост продолжительности жизни «в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин». Так утверждается в сообщении пресс-службы Минздрава, которое цитирует «Интерфакс».

Кстати, Вероника Скворцова в 2019-м сообщала, что продолжительность жизни среднего россиянина выросла на полгода. Также экс-глава Минздрава отметила и минимальный исторический показатель младенческой смертности, составивший 4,8 на 1 000.

Кроме того, прошлой осенью Скворцова объяснила, что за 10 лет удалось значительно снизить смертность россиян от инсультов и инфарктов миокарда. Этого удалось добиться благодаря созданию особой системы центров для спасения жизни человека при острых состояниях.

