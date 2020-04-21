Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Стало  известно, что в 2019 году средняя продолжительность жизни жителей России достигла пика и составила более 70 лет.

Стало известно, что средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума в 2019 году. Как сообщает издание «Фонтанка», согласно данным министерства здравоохранения, этот показатель составляет 73,4 года. 

Рост продолжительности жизни «в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин». Так утверждается в сообщении пресс-службы Минздрава, которое цитирует «Интерфакс».

Кстати, Вероника Скворцова в 2019-м сообщала, что продолжительность жизни среднего россиянина выросла на полгода. Также экс-глава Минздрава отметила и минимальный исторический показатель младенческой смертности, составивший 4,8 на 1 000.

Кроме того, прошлой осенью Скворцова объяснила, что за 10 лет удалось значительно снизить смертность россиян от инсультов и инфарктов миокарда. Этого удалось добиться благодаря созданию особой системы центров для спасения жизни человека при острых состояниях.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

2
под именем
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  • Все равно гордиться нечем. В цивилизованных странах этот показатель гораздо выше. Но там и уровень жизни с нашим даже не сопоставим, так что все логично((
  • Ну , в Москве у женщин продолжительность жизни почти как на Западе. на программу Московское долголетие ходят старики за 80 . в том числе в спортивные секции и кружки.

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