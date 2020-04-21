Модель Сара Сампайо призналась, что психическое расстройство заставляет ее выдергивать собственные волосы

Красавица Сара Сампайо рассказала, что страдает от трихотилломании с 15 лет.

Сара Сампайо

Никто не застрахован от бед, даже звезды. Это лишь доказывает случай успешной португальской модели и «ангела» Victoria's Secret Сары Сампайо. 28-летняя знаменитость на днях отвечала на вопросы фолловеров в инстаграм-историях и поведала о том, что страдает от тревоги и депрессии.

Сара Сампайо

Кроме того, у модели спросили, как она справляется сейчас со своей трихотилломанией. Это психическое расстройство выражается в том, что человек начинает выдергивать себе волосы на голове или других частях тела. Как правило, оно может возникать на фоне стресса. Иногда болезнь перерастает в острую фазу, и тогда модель вырывает больше волос, чем обычно. Кстати, именно поэтому она старается стричь ногти коротко.

Кстати, в 2018-м Сара также упоминала свою трихотилломанию. Тогда у нее поинтересовались, как она ухаживает за бровями. Сампайо сообщила, что из-за своего расстройства она вынуждена заполнять образовавшиеся после выдергивания волос пробелы карандашом.

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Сара Сампайо — известная португальская модель
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Трихотилломания, по словам Сары, началась у нее в 15 лет. В прошлом она вырывала себе ресницы, а затем перешла к бровям. Врач прописал ей лекарства, которые немного сократили количество импульсов, побуждающих Сампайо выдергивать волосы. Однако время от времени она все равно испытывает такое желание. Сара не стесняется говорить о своей проблеме, ведь расстройство — это часть ее самой.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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