Кроме того, у модели спросили, как она справляется сейчас со своей трихотилломанией. Это психическое расстройство выражается в том, что человек начинает выдергивать себе волосы на голове или других частях тела. Как правило, оно может возникать на фоне стресса. Иногда болезнь перерастает в острую фазу, и тогда модель вырывает больше волос, чем обычно. Кстати, именно поэтому она старается стричь ногти коротко.